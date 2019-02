O erro de pedir mal

À terça-feira, dia em que fecha o restaurante onde vamos almoçar todos os dias, vamos almoçar ao restaurante onde vamos jantar todos os dias.

Ultimamente temos arriscado ir experimentar restaurantes novos (e velhos) onde nunca fomos. Saímo-nos sempre mal. A razão principal do nosso desamor por estes restaurantes é não serem iguais ao restaurante onde almoçamos todos os dias. Que lata — nem sequer são parecidos.

Esta terça, porém, voltámos a um restaurante onde tínhamos pedido mal. Pedir mal é defeito do cliente. O restaurante tinha uma montra cheia de pescadas lindas e, de facto, toda a gente estava a comer pescada cozida com todos, servida sobre um guardanapo para apanhar a água.

Por extravagância, a Maria João pediu pataniscas e eu um arroz de polvo, tendo feito um acordo secreto de partilharmos as travessas para cada espertalhão comer pataniscas com arroz de polvo, uma combinação espantosa que não estava na carta mas que nós, graças ao nosso ardil, íamos manducar.

Lixámo-nos, claro. Ficámos sem vontade de lá voltar. Levou meses para reconhecermos que tínhamos sido nós a pedir mal.

Voltámos para comer uma cabeça de pescada cozida. Estava uma perfeição, servida com duas "chouriças" de ovas, grelos, batatas correctas e ovos cozidos.

A disposição da travessa era simétrica, ideal para duas pessoas: dum lado os meus grelos, do outro os dela. Do meu lado estava o meu ovo cozido — e do lado dela estava o ovo dela. Assim não houve discussões ou roubos sub-reptícios. Levantámo-nos amigos, saciados.