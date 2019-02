Álvaro Santos Pereira vai ser ouvido no Parlamento sobre relatório da OCDE

O PSD conseguiu fazer aprovar à justa o seu requerimento para chamar ao Parlamento o antigo ministro da Economia e actual economista-chefe da OCDE, Álvaro Santos Pereira, para explicar o processo de elaboração do relatório daquela instituição sobre Portugal, assim como a sua exclusão da apresentação do documento sobre as perspectivas económicas — o Economic Survey.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o PS e o PCP votaram contra, e foi a abstenção do Bloco que acabou por permitir que o requerimento do PSD fosse aprovado (com o voto a favor do CDS também). "Custou mas foi", haveria de suspirar o social-democrata Carlos Peixoto.

O deputado social-democrata defendera o pedido de audição a Santos Pereira argumentando com a sua exclusão da apresentação do relatório, com as declarações de Ana Gomes que afirmou que houve "interferência" do Governo nessa decisão e com a necessidade de saber se essa interferência, a ter existido, teve a ver com a "supressão de alguns pontos que o relatório tinha e deixou de ter".

O socialista Filipe Neto Brandão recusou a pessoalização do assunto em Álvaro Santos Pereira e defendeu que a pedir a audição sobre o relatório, ela deve ser pedida à OCDE, que depois "mandará quem quiser". "É impróprio requisitar a vinda de Álvaro Santos Pereira porque ele não representa a OCDE", vincou o deputado do PS.

A centrista Vânia Dias da Silva veio em socorro do PSD vincando que "o que se quer não é ouvir a OCDE mas o próprio Álvaro Santos Pereira" porque houve um relatório da OCDE "censurado". "Portugal tem ainda um grande caminho para desenvolver no combate à corrupção", disse a deputada acrescentando que esse combate está "estagnado" e que o actual Governo "desinvestiu na investigação".

Neto Brandão não se coibiu de lembrar a Vânia Dias da Silva que o CDS se absteve na votação do diploma que reduziu o sigilo bancário. "Quando aprovámos o melhor instrumento de combate à criminalidade e à corrupção o CDS disse que este não era necessário. E quem deixou a PJ sem meios foi o anterior Governo", replicou. E haveria de acusar o PSD de fazer requerimentos com base em notícias de jornal que já foram desmentidas pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurría.

O PCP votou contra por concordar com a proposta de pedido de audição da OCDE para apresentar o relatório "mas não outra pessoa".