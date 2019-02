Dois salários mínimos?

Estou perplexo e confuso. Um só país e dois salários mínimos? Mas haverá duas espécies de portugueses? Porque valem mais os funcionários públicos? Por mais desculpas que possam apresentar, não consigo, sinceramente, compreender. Onde está a meta da igualdade? Por que é o próprio Governo a criar a divisão entre quem trabalha no público e no privado? Será pela proximidade de eleições? Se o for, é demasiado triste.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A moção de censura

Não, sr. primeiro-ministro António Costa, esta moção de censura anunciada pelo CDS é uma bofetada dolorosa na face da "geringonça", não é uma querela entre partidos da direita como prazenteiramente querem camuflar os "geringôncicos". É um mecanismo tão legal para criticar a actuação do Governo no poder e dos que o sustentam como é legal um Governo de um partido que não obteve a maioria dos votos do povo. O estado de degradação a que chegou o funcionamento dos serviços de saúde, o ror de greves de vários sectores, um caminho-de-ferro a enferrujar por todo o lado, impostos a aumentar e rendimentos a diminuir, uma justiça a passo de caracol, não é com o défice a zero e o turismo a aumentar que alegram os portugueses. A moção de censura é um descontentamento colectivo.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Abriu a caça na favela

Já tardava. Bolsonaro tomou posse há pouco mais de um mês e ainda não havia uma acção policial retumbante a apontar aos poderes instituídos. Pois ela aí está. A violência policial, acarinhada e encorajada pelo próprio Bolsonaro, por Sérgio Moro e pelo governador Wilson Witzel, mostrou-se em todo o esplendor no Fallet-Fogueteiro, uma favela do Rio de Janeiro. Houve 13 vítimas mortais, jovens negros na maioria, alguns com sinais de tortura e fuzilamento, com evidências de facadas, tiros pelas costas e à queima-roupa. Segundo os moradores, os fugitivos, suspeitos de tráfico de droga, ter-se-iam refugiado dentro de um prédio, mas queriam entregar-se à polícia. Como era de esperar, esta nega que tivesse havido tortura ou execuções.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Teatro à venda no OLX

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A notícia veio ontem nos jornais: está à venda por 350 mil euros, através da OLX, o Teatro de Portalegre. Como se fosse um pequeno objecto, uma bicicleta ou outra coisa qualquer, eis que se pretende vender, através desta rede, um teatro construído há 165 anos, com grande passado histórico, onde passaram grandes actores e actrizes, bem como grandes autores, entre eles José Régio, como refere a notícia.

Estas coisas acontecem onde a cultura não é prioridade, onde a cultura pouco ou nada significa. E, nos países onde as coisas se passam assim, só pode parir "um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião..." (Guerra Junqueiro). (...)

Dinis Evangelista, Monte Abraão