Se EUA enviarem novos mísseis para a Europa, Moscovo responderá, diz Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, voltou a acusar os EUA de terem violado o acordo de controlo de armamento assinado no final da Guerra Fria, mas garantiu que Moscovo não pretende ser a primeira potência a instalar novos mísseis na Europa.

Como é habitual, o líder russo devotou a maioria do discurso anual perante a Assembleia Federal a questões internas, como o crescimento económico, a educação ou a concessão de micro-crédito, mas reservou a fase final para renovar os avisos aos Estados Unidos a propósito do fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla inglesa).

Desde 1987 que o INF impunha limites ao fabrico de mísseis de curto e médio alcance com capacidade nuclear aos EUA e à Rússia, e o seu cumprimento permitiu que as duas potências destruíssem milhares de armas deste calibre. Porém, nos últimos anos, a discórdia em torno do cumprimento deste tratado vinha a aumentar e no início do mês, Washington e Moscovo anunciaram a suspensão dos seus efeitos.

Teme-se agora o início de uma nova corrida ao armamento entre as duas maiores potências nucleares do mundo.

Putin voltou a acusar os EUA de violarem o tratado “de forma directa e crua” ao terem enviado mísseis para a Roménia. Mas garantiu que “a Rússia não pretende enviar novos mísseis para a Europa primeiro”, embora mantenha que irá responder a todas as decisões norte-americanas nesse sentido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Se os EUA estacionarem de facto mísseis para o continente europeu, isso irá exacerbar a situação internacional e criar um perigo genuíno para a Rússia, uma vez que irá haver mísseis a 10 ou 12 minutos de voo de Moscovo. A Rússia será forçada a fabricar e instalar armas que possam tanto ser usadas nos territórios a partir de onde a ameaça tem origem, bem como nos territórios onde os centros de tomada de decisão estão localizados”, disse Putin.

O Presidente russo não afastou a hipótese de voltar a negociar formas de controlar o armamento com os EUA, mas avisou: “Não iremos mais bater a uma porta fechada.”