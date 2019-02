Escola de Oliveira do Hospital reprograma remoção de amianto

Os trabalhos de remoção dos materiais com amianto da sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital estão atrasados e exigem uma reprogramação para evitar perturbações nas actividades lectivas, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, José Carlos Alexandrino reconheceu que a intervenção, que custa cerca de um milhão de euros, "tem sofrido atrasos" face ao calendário estabelecido, que visava acautelar o normal funcionamento das turmas afectadas em cada parcela do complexo educativo.

O município de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, é o dono da obra que começou em 23 de Dezembro de 2018, após alguns anos de contestação dos alunos, professores, pais e encarregados de educação.

"A obra atrasou-se, o que obriga agora a uma nova planificação", afirmou José Carlos Alexandrino, indicando que a empresa construtora passa actualmente por "algumas dificuldades" e recorreu a um Processo Especial de Revitalização (PER).

Para que a redistribuição das turmas decorra sem sobressaltos, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, o empreiteiro, a autarquia e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vão ter de negociar uma nova calendarização, acrescentou.

Uma segunda empresa "atrasou-se na entrega de materiais" para a cobertura, "o que complicou os prazos" relativamente ao Pavilhão H, o primeiro a ser intervencionado.

Globalmente, no entanto, a empreitada decorre "dentro do prazo previsto", disse o presidente da Câmara, eleito pelo PS na condição de independente, negando que a obra tenha sido suspensa.

"Os timings tinham de ser rigorosamente cumpridos" pela empresa, que já se comprometeu a concluir o Pavilhão H no dia 28, adiantou.

O director do Agrupamento de Escolas, Carlos Carvalheira, por seu turno, salientou que "estava previsto que a obra neste pavilhão demoraria menos tempo".

No dia 23 de Dezembro, a construtora "começou a retirar as placas de fibrocimento" e em Janeiro foram colocadas as janelas. "Mas nunca mais houve nada", lamentou Carlos Carvalheira.