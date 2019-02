Ryanair lança rota Porto-Toulouse

A Ryanair vai ter mais uma rota francesa a partir do Porto, pronta a estrear em Outubro. Toulouse é o novo destino directo e terá três frequências semanais.

A ligação já está à venda no site e, pesquisando, encontram-se valores mínimos de 28,55 euros por trajecto.

Em comunicado, a empresa avança que, para celebrar o anúncio, tem uma “promoção global com tarifas a partir de apenas 19,99 euros” por voo, sendo que as reservas ao preço promocional deverão ser feitas “até à meia-noite de sexta-feira, dia 22” no site.

A Ryanair promete mais novidades para breve, com o anúncio da programação completa para o próximo Outono/Inverno.