Lucro dos CTT cai 28% em 2018

O resultado líquido dos CTT recuou 28% em 2018, para um total de 19,6 milhões de euros, revelou a empresa nesta quarta-feira.

As receitas aumentaram 1,4%, para 708,0 milhões de euros, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciações e apreciações melhorou 0,6%, para 90,4 milhões.

Os CTT tiveram um custo não recorrente de 21,6 milhões com o pagamento de indemnizações a trabalhadores que aceitaram deixar a empresa no âmbito do programa de rescisões anunciado em 2017.

Quanto ao banco CTT, que cumpre os três anos de operação comercial em Março, tem mais de 430 mil clientes, 348 mil contas bancárias e 884 milhões de euros em depósitos. Os rendimentos da actividade bancária subiram 27%, para 23,6 milhões.

Os CTT pretendem pagar um dividendo de 10 cêntimos por acção, num total de 15 milhões.