Juventus sofre em Madrid e City vence na Alemanha

Atlético de Madrid e Manchester City partem em vantagem para os jogos da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, após terem vencido respectivamente a Juventus (2-0) e o Schalke 04 (2-3), numa noite vibrante, com o videoárbitro (VAR) a impor leis, decidindo penáltis em Gelsenkirchen e anulando um golo no Wanda Metropolitano.

Em Madrid, Cristiano Ronaldo não foi suficiente para derrubar a equipa montada pro Diego Simeone, apesar de o português ter dado o primeiro sinal de perigo, obrigando Jan Oblak a dar o melhor na baliza "colchonera". Os campeões italianos construíram as primeiras oportunidades, mas a maior ambição do técnico espanhol foi premiada.

A entrada decidida do Atlético na segunda parte, com Diego Costa a falhar a melhor oportunidade de golo logo no arranque e Griezmann a forçar uma defesa incrível de Szczesny, prenunciava a derrocada que os centrais uruguaios Giménez (78') e Godín (83') - ambos na sequência de bolas paradas - provocaram quando o estádio estava já em ebulição com o golo anulado a Morata, instantes antes, por falta do avançado espanhol sobre Chiellini.

A Juventus ainda tentou chegar ao golo que simplificasse a tarefa da segunda mão, em Turim, onde não actuarão Diego Costa, Godín e Alex Sandro, mas nem Bernardeschi nem Cristiano Ronaldo foram felizes na finalização, mais uma vez com o guarda-redes Oblak a brilhar.

Em Gelsenkirchen, o Manchester City venceu e poderá ter dado um passo decisivo rumo aos quartos-de-final. Mas antes, os ingleses sofreram, apesar de até terem estado em vantagem, com um golo de Aguero (18'), na sequência de um lance reclamado pelos alemães. O videoárbitro não detectou qualquer falta no início do lance em que o guarda-redes Fahrmann teve enormes responsabilidades ao permitir um roubo de bola de Silva, que ofereceu o golo ao argentino.

Os alemães, adversários do FC Porto na fase de grupos, dariam, contudo, a volta com dois penáltis de Bentaleb (38 e 45'). O cenário haveria de piorar para as hostes britânicas, com Otamendi a ser expulso por acumulação de amarelos, depois de ter provocado o primeiro penálti. Reduzido a 10 unidades, o Manchester City igualou a cinco minutos dos 90, com Leroy Sane a converter um livre directo. Mas a história só ficou completa com o golo decisivo de Raheem Sterling (90').