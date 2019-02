Jakobsen vence em Lagos e é o primeiro líder da Volta ao Algarve

Fabio Jakobsen é o primeiro camisola amarela da Volta ao Algarve. O ciclista holandês, da Quick-Step, venceu a primeira etapa da prova, na chegada a Lagos, batendo, ao sprint, o francês Arnaud Démare (FDJ), segundo classificado, e o alemão Paskal Ackerman (Bora), terceiro a cortar a meta.

A discussão acabou por ser feita entre um grupo reduzido - com cerca de 50 ciclistas -, fruto de uma queda colectiva no pelotão, a sete quilómetros da meta. Com efeito, Dylan Groenewegen e John Degenkolb foram alguns dos principais nomes a ficarem fora de um “top 10” que não teve nenhum português nem nenhum representante de equipas nacionais.

Esta primeira etapa do "tour" algarvio trouxe uma fuga quase desde a partida, com José Mendes (Sporting-Tavira), a fugir logo ao quilómetro quatro, com a companhia de Pedro Paulinho, David Ribeiro e Rafael Lourenço. A seguir ao primeiro prémio de montanha, Mendes deixou os companheiros de fuga para trás, que mais tarde foram absorvidos pelo pelotão. O ciclista do Sporting acabou por ser apanhado por Sérgio Paulinho e Antonio Angulo, que fizeram a restante etapa sozinhos, antes de serem “caçados” pelo pelotão – comandado pelas equipas dos sprinters –, a 23 quilómetros da meta.

Jakobsen foi o mais forte no sprint final, após 199 quilómetros de corrida, e vestirá amarelo na etapa desta quinta-feira. David Ribeiro veste a camisola azul, honra que cabe ao líder da classificação da montanha. Na classificação colectiva a liderança é da Lotto Soudal, com o mesmo tempo da Quick-Step e da Sunweb.

Nesta quinta-feira, a segunda etapa da Volta ao Algarve, com 187,4 quilómetros, terá partida em Almodôvar e uma chegada ao Alto da Fóia, na serra de Monchique, que coincidirá com uma contagem de montanha de primeira categoria.