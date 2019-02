FC Porto mantém liderança com triunfo no clássico

O FC Porto derrotou nesta quarta-feira o Benfica (5-3), no jogo grande a 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, e segurou a liderança da prova, com mais um ponto que Oliveirense e Sporting.

No pavilhão Dragão Caixa, os "dragões" entraram a ganhar com um golo de Telmo Pinto, mas os "encarnados" viraram o resultado e chegaram ao intervalo na frente do marcador, depois de golos de Nicolía e Ordoñez (1-2).

No reatamento, o FC Porto retomou o comando do jogo, com golos de Rafa, Casanovas (na própria baliza), Hélder Nunes, de grande penalidade, e Reinaldo García. A vencerem por 5-2, os anfitriões baixaram um pouco o ritmo e o Benfica ainda reduziu, por Adroher, de livre directo.

Este resultado deixa o Benfica a 11 pontos da liderança e a 10 do terceiro lugar, enquanto o Óquei de Barcelos (quinto classificado) está agora à distância de um ponto.