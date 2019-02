Bruno Lage dá nova oportunidade a Taarabt

Adel Taarabt, jogador que ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica, foi integrado no plantel às ordens de Bruno Lage. O marroquino de 29 anos, no clube desde 2015, tem somado empréstimos e casos de indisciplina, mas o treinador "encarnado" acredita na reabilitação futebolística do médio.

“O Adel começou a época na equipa B, curiosamente comigo. Não o conhecia. Ouvi algumas histórias do passado dele, mas sempre vi um indivíduo que treinou bem desde o primeiro dia”, começou por explicar Bruno Lage, nesta quarta-feira, acrescentando: “Temos de olhar para ele e ver se merece uma segunda ou uma terceira oportunidade. Vamos ver se criamos essa oportunidade e, se ela for dada, se a agarra de vez, para fazer uma carreira de acordo com o seu potencial”.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quinta-feira, frente ao Galatasaray, Lage anunciou que o "onze" escolhido será diferente do da última jornada da Liga, bem como do que jogou na Turquia.

O Benfica parte para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa em vantagem, fruto do 2-1 conseguido em Istambul, mas Bruno Lage recusa facilitar: "Estamos a vencer por 2-1, mas amanhã [quinta-feira] será um jogo difícil, como foi na primeira mão. Têm um valor colectivo e individual enorme e um treinador [Fatih Terim] de renome, que não precisa de apresentação. Temos de estar no nosso melhor para atingir o nosso objectivo”.

Grimaldo, lateral espanhol, também anteviu o Benfica-Galatasaray, reconhecendo que “é importante partir com vantagem”, e falou ainda da renovação de contrato de Bruno Lage: “A equipa está contente com a notícia e, para o Benfica, é importante que o treinador continue mais anos".