Janeiro apresenta no Porto e em Lisboa um concerto que também é filme e é teatro

Depois de lançar em 2018 o seu álbum de estreia, frag.men.tos, e de participar no Festival da Canção do mesmo ano a convite de Salvador Sobral, Janeiro compôs novos temas, lançou duas canções no YouTube (uma versão de Santa baby e Solidão, esta com videoclip) e agora começa uma pequena digressão com convidados. Primeiro no Porto, na Casa da Música, esta quinta-feira (21h30), com Tiago Nacarato e os Salto; depois em Lisboa, no Estúdio Time Out (dia 28), com Carolina Deslandes e Benjamim; e por fim em Coimbra, no Salão Brazil (dia 7 de Março), com a participação de JP Simões e das Golden Slumbers.

Música e publicidade

Cantor e compositor, nascido em Coimbra em 1994, Janeiro diz ao PÚBLICO que não parou: “Tenho vindo a compor, não só para mim mas também para outros. E tenho vindo também a fazer uma coisa que acho muito curiosa e que o Fernando Pessoa também fez (isto sem qualquer tipo de comparação, porque ele era genial), que é ligar a publicidade a uma integridade artística. Fiz uma publicidade para o Ikea, em que a marca, querendo aproximar-se aos portugueses, foi buscar a canção Vocês sabem lá, popularizada pela Maria de Fátima Bravo e gravada com a orquestra da Emissora [Nacional]. De repente, vou para Berlim gravar o som para o Ikea e acabo por pensar lançar também esse som, porque fiquei feliz com o que gravei e faz sentido com a minha integridade artística.”

Esta mesma osmose ocorreu com uma produtora de cinema com a qual começou também a trabalhar. “Faço sons para eles, para publicidade, numa troca de valor de trabalho em que tento juntar a minha integridade artística e eles depois também trabalham comigo.”

Um filme em tempo real

Essas experiências hão-de dar os seus frutos, mas para já ele concentra-se nos concertos que o trazem de novo à estrada. “No Porto vou ter o Tiago [Nacarato] e o Luís e o Gui dos Salto. Basicamente, o que vai acontecer na Casa da Música mas também no Estúdio Time Out vão ser concertos com uma componente cinematográfica (vai ser também um filme) e uma componente cénica e performativa (vai ser também um teatro.” Confuso? Ele diz que não. “Vamos estar em palco a fazer a banda sonora para o filme, que as pessoas estão a ver sentadas. Vai estar um realizador profissional da Shot & Cut Films a filmar tudo, com a ajuda do Arlindo Camacho, e a projectar ali em tempo real. A ideia é retratar e filmar uma noite sobre a própria noite, meio a desconstruir o conceito.”

Quanto à dita componente cénica, Janeiro explica-a deste modo: “Imaginem que eu estou a fazer um som meu chamado Horas. Antes disso, há uma acção, um narrador (um amigo meu que se chama Frederico Nolasco) que vai apresentar o eco da minha consciência em palco. E vamos ter performers com ele, por isso também se vai transformar num teatro.”

Apostar mais em EPs e singles

Em Lisboa, além dos nomes já anunciados, Benjamim e Carolina Deslandes (com ela, vai ser estreada uma canção nova, em duo com Janeiro), estarão também “dois cantores da nova vaga brasileira”: Thaina e Paulo Novaes. Já o concerto de Coimbra, com JP Simões e as Golden Slumbers, “vai ser mais simples”, diz Janeiro, “porque não terá a parte cinematográfica e o Salão Brazil também não a pede, é um sítio mais intimista.”

Quanto a novos discos, Janeiro prefere ir apostar em canções avulsas. “Estou cada vez mais desconfiado com a ideia de discos de longa-duração e o mercado também não ajuda nada. Eu posso querer contar uma viagem, construir uma narrativa, mas depois a grande maioria das pessoas não a vai ouvir. Isso não me impede de nada, mas até lançar o meu próximo álbum vou andar um bocadinho num esquema de EPs e de singles. Parece-me mais acertado para estes tempos, para a forma como as pessoas consomem. É tudo tão rápido e tão descartável que é preciso criar narrativas para que a música se propague.”