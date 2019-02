Anna Karina visita Lisboa em Maio para retrospectiva

A actriz dinamarquesa Anna Karina, considerada um dos símbolos da Nova Vaga do cinema francês dos anos 1960, vai estar em Maio em Portugal para acompanhar uma retrospectiva da sua carreira promovida conjuntamente pelo festival IndieLisboa e pela Cinemateca Portuguesa.

Segundo a Cinemateca, Anna Karina, de 78 anos, "uma das grandes estrelas do cinema", estará em Lisboa em Maio para acompanhar a retrospectiva e para um encontro com o público português.

A vinda da actriz insere-se no contexto do festival de cinema independente IndieLisboa, no âmbito da secção Heróis Independentes.

Hanna Karin Barke Bayer, baptizada Anna Karina em Paris por Coco Chanel, "revelar-se-ia uma das mais icónicas actrizes do cinema contemporâneo nos anos 60 franceses, dirigida por Jean-Luc Godard numa série de importantes filmes dessa década, em que foi sua companheira de trabalho e de vida", afirma a Cinemateca, em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A "retrospectiva ambiciosa" que está a ser preparada conta com mais de 20 filmes: a totalidade dos que foram realizados por Godard – de O Soldado das Sombras (1960) a Made in U.S.A. (1966) –​​, mas também os que fez com Éric Rohmer, Jacques Rivette e Agès Varda, com Valerio Zurlini e Luchino Visconti, com George Cukor, Volker Schlöndorff ou Rainer Werner Fassbinder.

Serão ainda mostrados Vivre Ensemble, a primeira longa-metragem que a própria Anna Karina escreveu, realizou e protagonizou, em 1973, e Anna, uma produção televisiva realizada por Pierre Koralnik a partir da música e de canções de Serge Gainsbourg.

A retrospectiva vai decorrer de 2 a 11 de Maio.