Burberry pede desculpas por criação alusiva a suicídio

Depois de a Gucci ter sido acusada de racismo no inicio do mês, foi a vez da Burberry ser alvo de críticas devido a uma criação. Este domingo, a marca apresentou na Semana da Moda de Londres um hoodie castanho com uma corda ao pescoço atada em nó de forca. A peça, que fazia parte da colecção Tempest, foi criticada pela modelo Liz Kennedy e por vários internautas, pela alusão ao suicídio e a linchamentos.

Em declarações à CNN, o chefe executivo da Burberry pediu desculpas pelo sucedido e afirmou que o casaco e todas as imagens promocionais já foram removidos da colecção Outono-Inverno. Marco Gobetti assegurou que a marca está “profundamente arrependida”. O director criativo, Riccardo Tisci, também lamentou a criação e afirmou que “o design foi inspirado num tema náutico” mas que percebia “que era insensível”.

Linhas de apoio e prevenção do suicídio SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45 / 91 280 26 69 / 96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327 / 210 027 159 Telefone de Esperança

222 030 707

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Liz Kennedy mostrou a sua indignação numa mensagem do Instagram, dizendo que o “suicídio não é moda. Não é glamoroso nem arriscado”. Na sua publicação, surgiram vários comentários de pessoas que condenavam a criação da Burberry.

A modelo, que dirigiu as declarações à marca e ao director criativo Riccardo Tisci, sublinhou que pretendia apenas mostrar o seu ponto de vista sobre um assunto que a afecta e não “desrespeitar os criadores”.