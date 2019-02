Líder de sindicato dos enfermeiros vai fazer greve de fome

O presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), Carlos Ramalho, acaba de anunciar que vai entrar em greve de fome a partir de quarta-feira e permanecer em frente à residência do Presidente da República em Lisboa, até que sejam retomadas as negociações com o Governo.

“Se era necessário um mártir, eu estou aqui”, anunciou em conferência de imprensa o líder do Sindepor, uma das duas estruturas sindicais que convocaram a greve “cirúrgica” em curso em blocos operatórios até ao final deste mês.

“Vou fazer aquilo que ainda não foi feito”, frisou Carlos Ramalho, garantindo que não vai suspender a paralisação em curso até ao final do mês, apesar do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou esta forma de protesto ilícita. “Vamos manter a luta e levá-la até às últimas consequências", enfatizou.

A decisão de entrar em greve de fome foi tomada depois do parecer da PGR ter sido publicado, ao final da noite de segunda-feira, e depois de o ministério ter determinado que as administrações dos hospitais devem começar a marcar faltas injustificadas aos enfermeiros em greve, a partir de quarta-feira.

A primeira greve "cirúrgica", um protesto inédito convocado pelo Sindepor e pela Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses (ASPE), foi idealizada por um movimento de enfermeiros que organizou uma recolha de donativos através de uma plataforma de crowdfunding (financiamento colaborativo) para compensar os trabalhadores em greve. Decorreu entre 22 de Novembro e o fim do ano passado. Durante esses 40 dias, foram adiadas mais de 7500 cirurgias.

Desde 31 de Janeiro, está em curso uma segunda paralisação, que começou por abranger sete centros hospitalares e hospitais e mais tarde se alargou a mais três. É esta greve que Carlos Ramalho não tenciona suspender, ao contrário do que fez a presidente da ASPE, Lúcia Leite.