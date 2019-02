Desemprego ou baixa médica atingem 12% das pessoas com espondilite

“Se não houver acesso à especialidade, aos tratamentos que hoje em dia temos para a Espondilite Anquilosante que são fantásticos, se os doentes continuam perdidos entre consultas de medicina geral e familiar, medicina interna e outras especialidades mais generalistas, acabam por poder ficar incapacitados”, afirma Luís Cunha Miranda, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), uma das entidades parceiras do estudo arEA.

Um retrato da especialidade feito no final de 2017 pelo colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos apontava para a necessidade de 250 especialistas no SNS, mais do dobro do que tinha. Para Cunha Miranda, a questão fundamental não é tanto o número, mas a distribuição. “A reumatologia só tem três serviços que ou estão completos ou estão com excesso de reumatologistas. As vagas que abriram [para contratar recém-especialistas] foram em dois dos serviços que estavam em excesso”, lamenta.

Salientando que a medicina geral e familiar “é o parceiro primordial” na identificação dos casos, Cunha Miranda reforça que é preciso que existam reumatologistas em todo o país para dar resposta aos doentes. O que não acontece actualmente. “É vergonhoso quando se vai à rede de referenciação hospitalar ver que há hospitais que não têm reumatologia, embora estejam previstos na rede”, diz, deixando críticas à organização.

Dá o exemplo de Sintra cujo novo hospital não prevê reumatologia, lembrando o Amadora-Sintra, “que devia ter 11 reumatologistas dada a população que serve não tem um único reumatologista”.

O reumatologista lamenta também que não exista uma boa coordenação entre os ministérios da Saúde e do Trabalho e a Segurança Social, permitindo a adaptação e reintegração destes doentes no mercado de trabalho. “Podem-se fazer coisas para manter as pessoas a trabalhar. É preciso marcar as pessoas de forma positiva. Há países que não têm baixas, mas têm boletins de alta [há medida da recuperação física]. Se o médico der 20% de alta, a pessoa trabalha 20% do tempo ou a 20% das suas capacidades. Há um foco na capacitação da pessoa em vez de ser na capacitação da doença. Nós continuamos a ter o ministério da doença e o ministério da reforma.”