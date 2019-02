Neste episódio, a conversa com David José Monteiro, professor de marketing político e estratégia digital no ISCSP, e com a equipa do Foxp2 sobre a importância das redes sociais na comunicação política.

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.