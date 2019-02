PSD cancela reunião sobre moção de censura por falta de deputados

O líder da bancada do PSD, Fernando Negrão, cancelou uma reunião com os deputados para preparar o debate da moção de censura por “impossibilidade” de presenças de “muitos” parlamentares. A decisão foi comunicada na segunda-feira à noite por correio electrónico.

Nesta segunda-feira, Negrão convocou os deputados, através de correio electrónico, para uma reunião a realizar na tarde desta terça-feira, sem adiantar o teor da ordem de trabalhos. Mas o motivo era preparar o debate da moção de censura, apresentada pelo CDS-PP, e que irá a plenário nesta quarta-feira. Só que nesta segunda e terça-feira não há trabalhos parlamentares (incluindo comissões) na Assembleia da República por causa da realização das jornadas do PCP, a decorrer em Braga. A reunião do PSD obrigaria, assim, a uma deslocação a Lisboa que não estava prevista por parte dos deputados.

Nesta segunda-feira à noite, o líder da bancada informou que, “dada a impossibilidade da presença de muitos senhores deputados, a reunião do grupo parlamentar convocada para amanhã [terça-feira] fica sem efeito”. Fernando Negrão pede, no entanto, que os deputados, caso queiram, enviem contributos por escrito sobre o debate desta quarta-feira.

Os deputados do PSD reúnem-se habitualmente à quinta-feira, de 15 em 15 dias, e só são convocados para reuniões noutras datas por motivos extraordinários ou relacionados com calendário (feriados, por exemplo). A moção de censura do CDS-PP só foi anunciada na sexta-feira à tarde.