Presidente da República afirma que ADSE não pode acabar porque é importante

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira que a ADSE não pode acabar porque é importante para Portugal e para os portugueses.

"Eu acho que estamos todos de acordo quanto ao facto de a ADSE não poder acabar, não vai acabar e, para não acabar, é preciso que haja naturalmente bom senso e capacidade de entendimento para que se resolva aquilo que, neste momento, surgiu como um problema", sustentou.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à entrada da 20.ª edição do Correntes d´Escritas, na Póvoa de Varzim, há uma meta clara que assenta no facto de a ADSE ser importante para Portugal e para os portugueses e, por esse motivo, não poder acabar.

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE reúne-se esta terça-feira com a ministra da Saúde, Marta Temido, após o apelo deste órgão ao "diálogo urgente" entre os prestadores privados e o instituto público.

O encontro, que contará também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, foi pedido pelo CGS após a última reunião deste órgão consultivo onde têm assento representantes dos beneficiários e do Governo.

Nestes últimos dias tem vindo a público a intenção de grupos de saúde privada, entre os quais a José Mello Saúde (que gere os hospitais CUF), a Luz Saúde e os Lusíadas, suspenderem as convenções com a ADSE a partir de Abril. A ADSE exige o pagamento de 38 milhões de euros aos privados por excesso de facturação referente a 2015 e 2016, uma exigência que é contestada pelos hospitais.