"Não, não e não". Carlos Costa nega ter aprovado créditos ruinosos na Caixa Geral de Depósitos

O Governador do Banco de Portugal nega ter estado na decisão dos créditos ruinosos identificados pela auditoria da Ernst&Young na Caixa Geral de Depósitos enquanto foi administrador do banco público. "Os créditos em que participei não geraram perdas para a Caixa", garantiu Carlos Costa em entrevista à SIC Notícias.

"Os créditos mencionados na auditoria independente foram créditos em que não participei", disse Carlos Costa. O governador especificou que não fez parte da decisão sobre nenhum dos 25 "grandes créditos" identificados pela E&Y . "Foram decididos em reuniões do Conselho Alargado de Crédito em que não participei. Está claramente demonstrado na auditoria independente", afirmou.

O governador tem estado debaixo de fogo pela sua passagem na administração da CGD, entre 2004 e 2006, e apenas tinha garantido que os créditos não eram da sua competência. A revista Sábado publicou na semana actas de reuniões do conselho de crédito que decidiu alguns dos créditos ruinosos para o banco público, em que Carlos Costa teria participado.

Confrontado com as datas concretas, Carlos Costa confirmou que esteve presente numa reunião daquele conselho que fez uma "decisão de princípio" sobre a concessão de crédito para o negócio do empreendimento de Vale de Lobo, mas garantiu o governador, não foi nem a decisão final, nem vinculativa. "A operação de crédito a Vale de Lobo, em que a CGD decidiu participar, foi decidido num conselho alargado onde não estava presente. Há uma reunião anterior em que se discute em que condições a CGD podia participar num investimento de Vale de Lobo, - era uma decisão de princípio. Nessa, estava", disse. Contudo, acrescentou, nessa "decisão de princípio" nem se sabia se havia comprador "Não havia nenhum candidato à aquisição. O que estava em causa se viesse a concretizar com fundos de investimento, o que a CGD ia fazer. Participava ou não", disse.

"Não tenho de me considerar fragilizado"

O governador recusa ainda ser avaliado porque diz que isso está impedido pelas regras que se aplicam aos governadores e que o que está estabelecido é que irá prestar declarações às comissões de ética quer do Banco de Portugal quer do Banco Central Europeu. "Eu não tenho que me considerar fragilizado por coisas que não cometi e que são falsidades. O teste de idoneidade não se aplica, o que se aplica aos governadores são os procedimentos do tratado. Eu informo a comissão de ética e se alguém tem provas que ponham em causa, tem toda a possibilidade de percorrer os procedimentos do tratado e exonerar-me", referiu.

Carlos Costa garante não ter problemas de consciência e que não foi por sua "convicção pessoal" que pediu escusa da avaliação de outros administradores, mas para "proteger a decisão do conselho de administração". Em causa está o facto de o BdP estar a avaliar a idoneidade de antigos administradores que passaram pela Caixa Geral de Depósitos.