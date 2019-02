Violência sobre as mulheres

Fiquei escandalizado com o resultado do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro que revela que 67% de jovens considera como natural alguns comportamentos de violência, e 58% que namoram ou namoraram sofreram pelo menos uma forma de violência por parte de actual ou ex-companheiro/a. Se houvesse um pouco mais de amor próprio nestes jovens, se esses sinais de violência psicológica ou física fossem cortados logo à nascença, no namoro, talvez não se chegasse a tão grande número de mulheres assassinadas em Portugal. Quando existe um juiz que invoca a Bíblia para justificar que a infidelidade é atenuante para quem pratica violência doméstica, quando falha a prevenção, as campanhas de sensibilização nas escolas e na comunicação social, tem de ser o cidadão a denunciar este crime público feito por cobardes que não suportam a rejeição e prejudicam as famílias.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Ranking das escolas I

Ao pretender prestar contas ao país, o Estado cria situações de grande injustiça com os rankings das escolas. Os números por si só ou com alguns itens não deixam de criar estigmas. No ensino básico uma diferença de uma décima é o suficiente para que a “distância” entre duas escolas seja de 73 lugares. Que significado tem? O que fez mais uma do que a outra?

Há escolas públicas e privadas com contrato de associação inseridas em meios socialmente complicados, onde diariamente é feito um trabalho fantástico de acompanhamento quer dos alunos quer das famílias, tudo fazendo para que não haja abandono escolar, onde os professores não faltam, não fazem greves, pois sabem o quanto serão prejudicados os seus alunos e depois vêem a sua escola lá para o 440.º lugar no ranking, sentindo toda a comunidade escolar que “não prestam”. Estas situações não são no longínquo Trás-os-Montes ou no Alentejo profundo; são também nas grandes cidades como Lisboa ou Porto.

Bem diz a Constituição que o Estado deve dar igualdade de oportunidades a todos. Um ideal e como tal utópico pois quer se queira quer não o contexto socio-económico em que se nasce faz a diferença. A meu ver os rankings ainda vêm acentuar estas diferenças e por isso injustas.

António Barbosa, Porto

Ranking das escolas II

Este fim-de-semana conheceu-se o ranking das escolas. Os comentários não ultrapassaram o habitual blá, blá, blá... origem social dos alunos, uma escola não é só exames etc., etc. etc.... Mais uma vez a esmagadora maioria das escolas melhor posicionadas foram escolas privadas.

Nunca vi e gostaria de ver o ranking analisado pela variável " absentismo dos professores". Será que o cada vez mais elevado absentismo dos professores das escolas públicas e o baixo absentismo nas escolas privadas é determinante nos resultados? Qual a influência, no ranking, de haver alunos nas escolas públicas sem aulas durante meses? Eu penso que sei a resposta, mas gostava de saber a opinião dos entendidos no assunto.

Octávio Senos Miranda, Lisboa