Bernie Sanders anuncia candidatura à presidência dos EUA

“Juntos, tu e eu e a nossa campanha de 2016 começaram uma revolução política”, disse Bernie Sanders, de 77 anos, à rádio local VPR. “Agora, é hora de completar essa revolução e implementar a visão pela qual lutamos”, acrescenta.

Sanders regressa à luta pela presidência nas eleições norte-americanas de 2020, depois de em 2016 ter perdido para Hillary Clinton as primárias do partido Democrata.

Em 2016, Bernie Sanders era o representante da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Subir o salário mínimo para 15 dólares por hora, propinas gratuitas e um sistema de saúde público que abranja todos os cidadãos eram algumas das lutas políticas de Sanders.

Uma das principais consequências da luta interna no Partido Democrata em 2016, entre Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders, foi a divisão do eleitorado do partido em dois grandes campos – uma ruptura acentuada nos últimos dois anos pela forma como Donald Trump tem exercido o cargo de Presidente, com ataques verbais quase diários contra os seus críticos e sem sinais de querer cativar um eleitorado mais centrista.