Suíça: avalanche numa estância de esqui deixa pelo menos 12 pessoas soterradas

Há várias pessoas soterradas depois de uma avalanche que aconteceu esta terça-feira numa das estâncias de esqui de Crans-Montana, um município no cantão de Valais, na Suíça. Já existem equipas de resgate no local, bem como quatro helicópteros a sobrevoar a área.

Segundo a BBC, que cita meios de comunicação locais, pelo menos 10 a 12 pessoas estarão soterradas. Segundo a informação avançada no Twitter pela política do cantão de Valais, o acidente aconteceu por volta das 14h15 locais (13h15 em Portugal Continental). Também no Twitter, uma jornalista do jornal Le Temps que se encontra no local partilhou um vídeo do acidente.

Segundo o diário suíço que cita o presidente do município de Crans-Montana, Nicolas Féraud, o número de vítimas ainda não está fechado e poderá aumentar nas próximas horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Algumas imagens da avalanche partilhadas nas redes sociais sugerem o deslizamento aconteceu numa encosta demarcada para a prática de esqui, mas as autoridades locais ainda não confirmaram esta informação.

Segundo diz a Reuters, a avalanche foi provocada pela subida das temperaturas nos últimos dias na região suíça. À agência de notícias, a empresa de teleféricos de Crans-Montana afirmou que "as circunstâncias do incidente ainda não são conhecidas, mas avança que existiam pelo menos 8 mil esquiadores em várias encostas da área.

O acidente coincidiu com as férias escolares em alguns cantões, incluindo Genebra, o que trouxe mais praticante às encostas de Crans-Montana.