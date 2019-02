Procuram-se dois viajantes para volta ao mundo em 50 dias. Oferece-se: tudo

"Would you like to tour the world?" é a sedutora pergunta feita pelo TourRadar, site de reservas de passeios e viagens no lançamento de um concurso que tem como prémio uma volta ao mundo para dois. Eis duas das grandes exigências: "vontade de explorar " e "fome de aventura".

Em parceria com a Intrepid Travel, gigante mundial das viagens de aventura - "mais de 1500 itinerários em mais de 120 países com guias locais" – as viagens-prémio duram 50 dias e cruzarão os cinco continentes.

Isto com tudo pago e incluindo cinco aventuras de luxo (em vários sentidos). O detalhe: esta volta ao mundo é para partilhar com um total desconhecido.

Avaliada em 22 mil dólares por pessoa (cerca de 19,5 mil euros), só aceita candidaturas individuais e os dois vencedores não se devem conhecer. Aqui procuram-se dois/duas aventureiros(as) que queiram "celebrar o verdadeiro espírito da viagem", incluindo "fazer um novo amigo".

Basta ter "entre 18 e 90 anos" para concorrer. São aceites candidatos de (quase) todo o mundo (há excepções legais no regulamento mas para "residentes da Índia, Bélgica, Suécia e Quebeque").

As candidaturas estão abertas no site oficial até 24 de Março (11h59 GMT) e é necessário enviar um vídeo de apresentação, onde se joga tudo: "Quanto mais sobressaíres, mais vontade teremos de conhecer-te." Portanto é apostar na criatividade e na produção. Tem de ter até dois minutos e ser preferencialmente em inglês, mas também dão a possibilidade de ter apenas as legendas em inglês. O vídeo deverá ser partilhado via YouTube.

Grande Prémio x 2

O "Grande Prémio" permitirá aos dois viajantes o seu grand tour, acompanhados por uma equipa de filmagens que documentará cada passo.

Pelos cinco continentes, terão direito a cinco tours especialíssimos, “com todas as despesas pagas” (alojamento, voos, actividades, seguros, vistos, etc.). E, cereja no topo da viagem, ainda oferecem 50 dólares por dia de dinheiro de bolso.

Só não se sabem quais são exactamente os destinos-prémio, que ficarão secretos até que a TourRadar e a Intrepid Travel decidam revelá-los durante a aventura. Mas, vindo de quem vem, são de esperar aventuras em grande.

Os vencedores serão escolhidos por um júri que inclui o chefe da TourRadar (Travis Pittman), o director criativo da Elements Mixed Media (o realizador Seth Warren, que dirigirá as filmagens da aventura) e o chefe de marketing da Intrepid Travel, Michael Edwards.

A página do concurso no site da TourRadar, incluindo o regulamento e formulário de candidatura, está aqui.