As criações e os cenários de luxo de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld morreu na manhã desta terça-feira no Hospital Americano de Paris, onde foi internado na segunda-feira, avança a Reuters, citando a Paris Match. O designer da Chanel tinha 85 anos.

Karl Lagerfeld é o rosto da moda de autor e de luxo da era pós-costureiros: o homem que simultaneamente estava nos dois mundos, o dos ateliers e rarefacção luxuosa da primeira metade do século XX e o do prêt-à-porter mais pop que simbolizou as grandes mudanças no sistema de moda nos últimos 30 anos.

Os seus desfiles ficaram conhecidos pelos cenários criativos e luxuosos.