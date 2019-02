Ministra abre porta ao diálogo para evitar guerra com privados na ADSE

A ministra da Saúde, Marta Temido, está confiante de que o diálogo entre prestadores privados e a direcção da ADSE, que será encetado em breve, permitirá chegar a um entendimento e evitar a suspensão das convenções com o sistema de assistência na doença da função pública. Mas avisa que a negociação terá de se pautar por uma lógica de "boas contas" e respeito pela lei.

Marta Temido falava esta terça-feira no final de uma reunião com o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE para analisar o conflito com quatro grupos privados de saúde, e onde também marcaram presença os secretários de Estado da Saúde e do Orçamento, assim como a presidente da ADSE.

“Não gostaria neste momento de me pronunciar sobre suspensão de convenções, porque temos boa expectativa de que, em resultado desta negociação que irá ser feita, esse processo não seja necessário”, afirmou a ministra, quando questionada sobre se era intenção do Governo contestar judicialmente a suspensão anunciada pelos grupos José de Mello Saúde e Luz Saúde.

“Penso que será prematuro estar a inquinar a possibilidade de diálogo, dizendo que se alguma coisa acontecer reagiremos desta ou daquela forma. Neste momento o que é mais importante salientar é que estamos absolutamente focados no interesse dos beneficiários da ADSE e no cumprimento da lei”, acrescentou.

A reunião, que decorreu no Ministério da Saúde, em Lisboa, foi pedida pelo CGS, um órgão onde têm assento os representantes dos beneficiários depois de nas últimas semanas a José de Mello Saúde e a Luz Saúde terem anunciado a suspensão das convenções a partir de meados de Abril e os grupos Hospital Particular do Algarve e Lusíadas terem ameaçado seguir o mesmo caminho.

Marta Temido deixou claro que mandatou a direcção da ADSE para reatar as negociações com os privados, mas balizou os limites desse diálogo, dizendo que “da parte do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças [que tutelam a ADSE] não haverá qualquer condescendência relativamente a quem esteja interessado em diminuir ou atacar este subsistema público de saúde cuja importância é reconhecida”.

“Há um apoio inequívoco à negociação, ao trabalho de aproximação entre o conselho directivo da ADSE, o CGS e aquilo que são as posições dos prestadores privados, sempre numa lógica de boas contas, de respeito pelas regras e pela legalidade”, acrescentou, depois de ter deixado uma mensagem de “tranquilidade” aos beneficiários.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Proença confia nas negociações

Também João Proença, presidente do CGS, mostrou confiança no processo que se vai iniciar “em breve”, na negociação das tabelas de preços cobrados pelos privados que têm acordos com a ADSE, fechando os valores que permanecem em aberto e permitindo acabar com a regularização de facturas de anos anteriores, processo contestado pelo privados e que esteve na origem do anúncio da suspensão das convenções.

Proença explicou que houve revisão das tabelas nos últimos três anos e que em 2018 foi publicada a tabela com os preços acordados, mas “ficou a faltar grande parte”