Compra de comerciais ligeiros aumentou 20,8% em Janeiro

O motor diesel teve a maior quota de mercado nas vendas de Janeiro em Portugal, mas só graças ao aumento de 20,8% nas vendas de comerciais ligeiros, segmento em que o motor a gasóleo continua a ser, de longe, o preferido. Este é um dos dados mais significativos das estatísticas mensais da ACAP, porque sugere que as empresas (principais clientes dos comerciais) arrancaram o ano a investir na formação bruta de capital fixo com a aquisição de viaturas. Outro dado relevante diz respeito ao maior segmento de mercado, o de ligeiros de passageiros. O primeiro mês de 2019 revelou-se mais favorável aos carros a gasolina, que conquistaram quota de mercado face ao gasóleo, na venda de veículos novos.

No total, venderam-se 18.599 carros novos em Janeiro (mais 8,3% face ao período homólogo de 2018), dos quais 2915 são comerciais ligeiros. De entre estes, 2890 têm motor diesel, 22 são eléctricos e apenas três são a gasolina. Contas finais, entre os novos carros transaccionados neste primeiro mês de 2019 dão uma quota de mercado de 52,3% ao diesel, 39,3% à gasolina, e 3,62% aos eléctricos, sendo o remanescente os híbridos e o GPL.

Porém, se extirparmos as vendas de comerciais e nos focarmos na compra de ligeiros de passageiros, as quotas invertem-se. Dos 15.684 veículos novos comprados pelos portugueses, 7298 têm motor a gasolina e 6834 têm motor diesel, o que lhes dá uma quota de mercado de 46,5% e 43,6%, respectivamente. É a primeira vez, desde Março de 2004, que o motor a gasolina tem a maior quota de mercado na venda de ligeiros de passageiros, diz nesta terça-feira o Jornal de Negócios.

Em termos homólogos, as vendas de ligeiros de passageiros com motor diesel desceu 15,1% em Janeiro de 2019. O secretário-geral da ACAP, Helder Pedro, acredita que as declarações do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que previu a morte do motor diesel "em quatro ou cinco anos", "pouco ou nada" têm a ver com este resultado, realçando que "há anos que o gasóleo tem vindo a perder quota de mercado para a gasolina".

A Peugeot foi a marca que vendeu mais veículos (2255 de passageiros e comerciais) em Janeiro: 1181 a gasóleo; 1074 a gasolina; e uma quota de mercado de 12,1%. Na segunda posição ficou a Renault, que vendeu 2007 unidades (1202 diesel, 634 a gasolina e 133 eléctricos) e terminou o mês com uma quota de 10,8%. A fechar o top três está a Mercedes, com 1439 carros comericializados (77% diesel e 21,2% a gasolina), que lhe deram uma fatia de 7,7% das vendas nacionais.

Para o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, os dados agora revelados representam "uma redução gradual do diesel sobretudo para a gasolina e uma subida, ainda que mínima, na comercialização dos veículos eléctricos". Estes, por sua vez, representam 3,62% das vendas em Janeiro, com a Nissan claramente na liderança (49,8% de quota de mercado). No total, foram comprados 674 carros eléctricos novos no primeiro mês de 2019.

O governo deverá anunciar esta semana novas regras de incentivo à compra de carros eléctricos. Tal como o PÚBLICO noticia nesta terça-feira, o Estado vai deixar de apoiar a compra de carros eléctricos que custem mais de 60.000 euros, ao contrário do que acontecia até agora.

Texto editado por Victor Ferreira