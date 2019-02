Sporting rescinde contrato com Luc Castaignos

O avançado holandês Luc Castaignos e o Sporting rescindiram o contrato que os ligava até ao final da temporada, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, no seu site oficial.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luc Castaignos, para a rescisão do seu contrato de trabalho", lê-se no comunicado.

O holandês chegou ao Sporting em 2016/17, mas nunca se impôs nos "leões", fazendo, nessa temporada, 13 encontros, nos quais não marcou qualquer golo.

Na última época, Castaignos, de 26 anos, esteve emprestado ao Vitesse, no qual fez 36 jogos e marcou três golos.

Em 2018/19, o holandês foi apenas utilizado em 40 encontros, somando cerca de meia hora de jogo na I Liga e 90 minutos na Taça de Portugal.