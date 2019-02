Luís Quintais vence o Prémio Literário Casino da Póvoa

A Noite Imóvel (Assírio & Alvim, 2017), de Luís Quintais, venceu o prémio literário Casino da Póvoa, divulgado esta terça-feira ao final da manhã na abertura da 20.ª edição do festival Correntes d'Escritas, numa sessão que teve a presença dos presidentes da República de Portugal e de Cabo Verde e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O livro de Luís Quintais, escolhido entre 12 finalistas de um total de 45 obras candidatas, foi seleccionado por um júri que incluiu o romancista Almeida Faria, a poetisa e ensaísta Ana Paula Tavares, o escritor José António Gomes, que como poeta usa habitualmente o pseudónimo João Pedro Mésseder, a poetisa Maria Quintans e a artista plástica, actriz e escritora Marta Bernardes.

O prémio foi atribuído por maioria, tendo o júri assinalado, um tanto abstractamente, “a qualidade da escrita, a coerência das propostas e a exemplaridade dos conceitos”.

Antropólogo de formação – é professor no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra –, Luís Quintais nasceu em 1968 em Angola, em Luena (então Vila Luso), e estreou-se em 1995 com A Imprecisa Melancolia, publicado pela Teorema, que venceu o Prémio Aula de Poesia de Barcelona.

O livro Lamento (1999) marca a sua entrada no catálogo da Cotovia, onde depois publicará Umbria (1999), Verso Antigo (2001), Angst (2003) e Duelo (2004), que venceu o prémio de poesia do Pen Club e o prémio Luís Miguel Nava. Ainda na Cotovia, saíram Canto Onde (2006), Mais Espesso que a Água (2008) e Riscava a Palavra Dor no Quadro Negro (2010).

O Vidro (2014) é já publicado pela Assírio & Alvim, que no ano seguinte edita a sua obra poética reunida com o título Arrancar Penas a Um Canto de Cisne. Já depois de ter publicado, em 2017, o livro agora premiado, A Noite Imóvel, Luís Quintais lançou em 2018, também na Assírio, o livro Agon.

Luís Quintais foi um dos finalistas da edição deste ano do prémio, desta vez dedicado à poesia. A partir de 45 obras candidatas, o júri do prémio associado ao Correntes d’Escritas seleccionou os títulos seguintes, além de A Noite Imóvel: Bandolim (Adília Lopes), De Passagem (José Alberto Oliveira), Existência (Gastão Cruz), Nadar na Piscina dos Pequenos (Golgona Anghel), Não É Grave Ser Português (João Rios), Oblívio (Daniel Jonas), Rua Antes do Céu (José Luís Tavares), Suite sem Vista (Inês Fonseca Santos), Tardio (Rosa Oliveira), Teoria da Fronteira (José Tolentino Mendonça) e Tratado (Luís Carmelo).

O Prémio Literário Casino da Póvoa tem o valor monetário de 20 mil euros. E a vigésima edição do Correntes d'Escritas – Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, apresentada como a maior de sempre, com mais de 140 convidados de vinte países, vai decorrer até 27 de Fevereiro no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

Na edição do ano passado, dedicada ao romance, o vencedor foi o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, com a obra A Forma das Ruínas.