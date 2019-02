Virginie Viard sucede a Karl Lagerfeld na Chanel

Virginie Viard é a nova directora criativa da Chanel, sucedendo a Karl Lagerfeld, que morreu esta terça-feira, aos 85 anos. Há mais de três décadas que trabalhavam juntos: Viard era directora do Chanel Fashion Creation Studio e o braço direito de Lagerfeld.

Em comunicado, a marca francesa anunciou que a criadora “tem a confiança de Alain Wertheimer [co-proprietário da Chanel] para criar as colecções, para continuarmos a viver o legado de Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld”.

Viard chegou à Chanel em 1987 — apenas quatro anos depois de Lagerfeld —, como estagiária. À excepção de um período de cinco anos, durante o qual se mudou para a Chloé com o próprio Lagerfeld, a criadora fez toda a sua carreira na maison francesa. “A nossa relação é essencial, reforçada por uma amizade e carinho muito real”, afirmou o criador à revista Elle, em Novembro do ano passado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como directora do Chanel Fashion Creation Studio, Viard era já responsável por oito colecções por ano, refere o Independent. “Faço colecções ganharem vida com os ateliers e Métiers d'Art [artesãos], com base nos ​desenhos de Karl”, afirmou em 2017, citada pelo mesmo jornal.

No último desfile da Chanel, durante a semana de alta-costura de Paris, em Janeiro, foi Viard quem pisou a passerelle para agradecer – segundo um comunicado da marca, Lagerfeld sentia-se cansado. No desfile anterior, em Outubro passado, os dois saíram juntos para o aceno final. “Odeio estar sob os holofotes”, admitiu então a criadora, também à revista Elle.