Morreu Karl Lagerfeld, o kaiser da Chanel

Karl Lagerfeld morreu na manhã desta terça-feira no Hospital Americano de Paris, onde foi internado na segunda-feira, avança a Reuters, citando a Paris Match. O designer da Chanel tinha 85 anos. Karl Lagerfeld é o rosto da moda de autor e de luxo da era pós-costureiros: o homem que simultaneamente estava nos dois mundos, o dos ateliers e rarefacção luxuosa da primeira metade do século XX e o do prêt-à-porter mais pop que simbolizou as grandes mudanças no sistema de moda nos últimos 30 anos.

Atingiu os píncaros da sua carreira – e, argumente-se, do seu talento – quando chegou à direcção da mais emblemática das maisons de mode, a Chanel, em 1983, e também aí ascende à popularidade que o tornou nesse rosto conhecido por grande parte do mundo, mesmo aquele que não contacta com o universo moda.

No último desfile da Chanel, durante a semana de alta-costura de Paris, o criador não apareceu no final para agradecer, como é costume — enviando em seu lugar Virginie Viard, directora do estúdio criativo da maison. Na altura, a marca avançou, em comunicado, que Lagerfeld estava a sentir-se cansado. As causas da sua morte ainda não são conhecidas.

O criador nasceu em Hamburgo, Alemanha, a 10 de Setembro de 1933 e dedicou toda a sua vida à moda. Não gostou de ser criança, confidenciou numa entrevista à Paris-Match, em 2013, aos seis anos já falava três línguas (a língua materna, o alemão, inglês e francês), leu A Ilíada e não tinha amigos, enumera. Chegou a Paris, onde a família tinha um escritório de importação e exportação, aos 16 anos para estudar e tudo começou em 1949, quando acompanhou a sua mãe a um desfile da Dior, recorda a revista francesa Closer.

Anos depois, em 1955, iniciou a sua carreira como assistente de Pierre Balmain. Antes disso, vencera ex-aequo com o também jovem Yves Saint Laurent, o primeiro prémio do Secretariado Internacional da Lã. À mesma entrevista na Paris-Match, Lagerfeld confessa a sua amizade com o costureiro francês. “Já não existem pessoas assim”, lamenta.

É na década de 1980 que entra na Chanel, então dizia que trabalhava 16 horas por dia e era feliz por fazê-lo. Ficou 36 anos na casa de moda francesa.

Iconoclasta e polemista

A sua imagem era a sua marca: óculos escuros, cabelo impecavelmente branco e penteado numa poupa com um laço de veludo, camisas brancas, anéis incontáveis nas mãos. O documentário Lagerfeld Confidential (2007) abria a gaveta dos seus anéis, mostrava-lhe as obsessões, a intimidade possível e permitia-lhe as grandiloquências. “A moda é efémera, perigosa e injusta”, postulava Karl Lagerfeld. Sobre si, um poliglota e um leitor voraz, dizia ser “um improviso total”.

Foi emoji, dono de gata ícone (a sua Choupette), colaborador de marcas como a Vans, a Coca-Cola ou a Faber Castell e faísca inicial do que seriam as populares colecções da marca de moda rápida H&M com criadores de moda – a sua, em 2004, foi a primeira e o seu sucesso ditaria uma estratégia global para as lojas suecas.

Tão emblemático quanto o seu traço na moda era a sua personalidade marcada, sem filtros para os média, capaz de classificar o então presidente francês François Hollande como alguém que “odeia os ricos” e de produzir, há uma década, comentários que hoje são classificados como body shaming. Cultivava a sua magreza depois de uma dieta, no ano 2000, quando decidiu que queria vestir as silhuetas longilíneas criadas por Hedi Slimane para a Dior Homme e por “credibilidade profissional”, como escreveu no diário britânico Telegraph. Nove anos depois, sobre a decisão de uma revista alemã de passar a preferir mulheres “comuns, realistas” ao invés de modelos de medidas exigentes, disse sem rodeios que a decisão tinha sido tomada por “mamãs gordas sentadas frente à televisão com os seus pacotes de batatas fritas a dizer que as modelos magras são feias”.