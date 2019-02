Kingdom Hearts III não é tudo o que podia ser, mas é muito do que se esperava

Kingdom Hearts II chegou ao mercado europeu em 2006; Kingdom Hearts III foi publicado no final de Janeiro de 2019. Aventura cheia de fogo-de-artifício, a nova criação de Tetsuya Nomura volta a ter na combinação entre as personagens de um role playing game e os mundos da Disney e da Pixar o seu principal cartão-de-visita.

Magia e ambição definem bem estas dezenas de horas que fazem os fãs sentirem que estão a matar saudades de velhos amigos; que fazem os fãs sentirem que Nomura lhes pediu para esperarem pela sua criação, para esperarem um pouco mais até que o novelo narrativo fosse tão denso e emaranhado que várias recapitulações fossem necessárias.

Kingdom Hearts III Produtora: Square Enix Plataformas: PlayStation 4, Xbox One

Voltamos a vestir a pele de Sora, adolescente de cabelo desgrenhado e roupas tão espampanantes quanto algumas linhas de diálogo. Traços nipónicos, espírito jovial coloquialmente optimista na mensagem a transmitir. O herói que falhou o teste Mark of Mastery para se tornar um Keyblade Master em Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance tem aqui, juntamente com os seus companheiros de batalha Donald e Pateta – entre outros que vão entrando e saindo na equipa – a tarefa de formar os sete Guardians of Light para tentar evitar que Xehanort consiga dominar o Universo.

Kingdom Hearts III não coloca todos os seus ovos narrativos no mesmo cesto. A trama volta-se também para Riku e Mickey, com a dupla de heróis de mundos diferentes a ter como objectivo o resgate de Aqua, aprisionado no Realm of Darkness. Com este malabarismo narrativo, sente-se que Nomura devia aos fãs o atar de várias pontas soltas, o que vai conseguindo ao longo do jogo, mas sem evitar um argumento algo convoluto em determinados pontos, mesmo para quem tenha acompanhado a série e que Kingdom Hearts III mostre o que aconteceu em inúmeros flashbacks.

O argumento tem a sua dose de tiradas juvenis, algumas das quais capazes de fazer os fãs revirar os olhos. Contudo, mais do que ser um Kingdom Hearts em formato LEGO Duplo em vez de Technic, é mais uma manifestação que o público amadureceu. As personalidades dos protagonistas são as mesmas, as nossas é que foram acumulando vida. Aliás, a história continua a ser a luta do bem contra o mal e uma demonstração do poder da união, da confiança e, sobretudo, da amizade.

Sendo um role playing game de acção, ou seja, os combates decorrem em tempo real e não por turnos, a aventura de Sora precisava de uma jogabilidade capaz de sustentar a corrida de fundo. Felizmente, além de permitir várias abordagens (e vários graus de dificuldade) que tornam Kingdom Hearts III uma proposta acessível a todos, é um sistema de combate com diversas camadas que permite retirar tanto quanto se investe e consegue fazê-lo quase sempre sem se esquecer de ser divertido, motivador e um acontecimento visual.

Para enfrentar os diferentes tipos de Nobody, Heartless e Unversed, os jogadores têm pela frente um manancial de equipamento e de habilidades, o que combinado permite um leque variado de ataques e magias. Gerindo as armas – podem ter até três Keyblades diferentes equipadas, cada uma com atributos próprios – mas também a armadura, os acessórios como anéis e amuletos, e ainda os itens que levam para as batalhas, é claro que a obra pede para irem experimentando, ainda que não deixe de validar os jogadores que não querem saber disto para nada e abrem caminho pressionando desmesuradamente o mesmo botão.

Sobre o sistema de combate, de destacar ainda que a inclusão do mundo que rodeia as personagens está presente graças aos Flowmotion, que permitem rodopiar em vários objectos dos cenários. As Formchanges estão presentes e, depois de encherem um medidor com os ataques das Keyblades, as armas assumem momentaneamente uma nova forma que oferece ataques ainda mais devastadores. E durante as batalhas é ainda possível executar ataques que puxam atracções da Disney – um carrossel, uma montanha-russa, carrinhos de choque; todos um espectáculo visual de cores garridas sem que, porém, a jogabilidade saia propriamente espevitada.

Começam certamente a compreender que a jogabilidade pode ser muito mais do que o tal pressionar de um botão. Se necessitarem de mais incentivos, o jogo permite ainda coordenar ataques com outros membros da equipa e chamar personagens do universo Disney para ajudarem na hora dos ataques especiais – nomes como Simba ou Ariel são aqui aliados temporários e a certeza que a Square Enix e a Disney trabalharam em conjunto para recolher os dividendos desta unificação de mundos do entretenimento.

Entre os mundos que compõem a aventura viajamos na Gummi Ship, funcionalidade que regressa de outros títulos Kingdom Hearts e que permite ao jogador controlar uma nave. Estas secções transformam a obra num shoot 'em up ligeiro, sendo que agora é possível movimentar a nave de uma forma mais livre.

E esses mundos voltam a encantar. Com quase uma dezena de mundos de jogo, Kingdom Hearts III tem ainda assim menos cenários que os seus antecessores, mas isso não quer dizer que a variedade não esteja presente. Entrelaçados, Toy Story, Piratas das Caraíbas, Monstros e Companhia, Hercules, Frozen, e até San Fransokyo, que nos leva até ao cenário de Big Hero 6, estão entre os eleitos, o que é aproveitado pela produtora para chamar à obra inúmeras personagens Disney, convivendo com o protagonista e fazendo, tal como foi mencionando, a linha entre

formas de entretenimento diluir-se para gáudio dos fãs.

Obviamente que o tamanho do sorriso variará consoante for o vosso investimento nos filmes, mas ver Pascal de Entrelaçados marcar breve presença ou testemunhar como o aspecto da obra muda em Piratas das Caraíbas para fazer jus aos filmes é reconfortante e até emocional, levando-nos para os diversos momentos das nossas vidas quando vimos as obras. Frozen, por exemplo, consegue-o fazer e surpreende ao não ser apenas mais um acha para uma fogueira saturada de arder incessantemente com Let it Go. São mundos por norma que edificam sobre os trabalhos originais sem os desfigurar. Visitem Toy Box, o mundo de Toy Story, e desafio-vos a não se lembrarem das emoções profundas quando contracenam com Woody, Buzz e companhia.

Obviamente nem todos os mundos oferecem este nirvana de nostalgia, mas esta foi e é uma das facetas que mais nome dá ao jogo. A Square Enix sabe bem o quão avassalador isto pode ser para o jogador, pelo que é uma agradável surpresa quando o próprio jogo ironiza a situação. Sem estragar a surpresa aos fãs, de destacar que a produtora nipónica quebra a quarta parede. É o mais perto que Nomura está de confidenciar um “nós sabemos que vocês sabem”.

Este carisma e atenção ao material original enquanto nos movimentamos por cenários que tínhamos visto sem direito a exploração são acompanhados por uma banda sonora de excelência. Yoko Shimomura não se escusa ao pomposo e épico para dar uma nova camada de grandiosidade ao jogo.

Há muito para fazer, muito para aprender, muito para ver. Uma e outra sessão de jogo para compreender o que Kingdom Hearts III vale. Vale bastante, sabe-se agora. A escrita conta com frases que o público passou a achar frívolas há anos e as secções com a nossa nave não conquistam. E há mesmo determinados momentos no miolo da aventura em que o encantamento é colocado em segundo plano. Contudo, há também o exultar muito mais contundente do que estes momentos mais mornos. Anos e anos de espera dão assim lugar a horas e horas de comungar com vidas que nunca chegaram a ser completamente esquecidas pelos fãs.