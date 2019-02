Madeira recebeu 18 repatriados da Venezuela desde 2018

O Governo da Madeira divulgou esta segunda-feira que recebeu um total de 18 repatriados provenientes da Venezuela desde 2018, mas acredita que regressaram à região cerca de 7000 pessoas que viviam naquele país.

Segundo informou a Secretaria Regional da Educação (SRE), que tutela as comunidades emigrantes, "em 2018 foram repatriados sete cidadãos e, em 2019, já foram repatriados 11 cidadãos nacionais". Contudo, a SRE não sabe quais os motivos que levaram a esses repatriamentos.

Quanto ao número de luso-descendentes que possam ter regressado da Venezuela, indicou ser um número difícil de apurar porque falta a actualização das estimativas da população por parte de entidades especializadas, como o Instituto Nacional de Estatística ou a Direcção Regional de Estatística, não sendo, por agora, possível obter números rigorosos.

"Contudo, com base na informação que recolhemos a partir de diversas entidades que integram o universo da administração pública central, regional e local, bem como do movimento associativo, estimamos que se encontrem a residir na região cerca de 7000 pessoas provenientes da Venezuela nos últimos três anos", disse. Ressalva a SRE que "é, contudo, possível que pela Região Autónoma da Madeira tenham passado muitas mais pessoas que optaram por não se fixar".

Dos dados fornecidos à Lusa relativos a este ano, a área da saúde tem "6124 migrantes da Venezuela inscritos". A educação regista 508 alunos matriculados (desde o pré-escolar até ao ensino secundário), enquanto a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) – empresa pública que tem a responsabilidade de implementar a política do Governo Regional da Madeira no domínio do apoio à habitação das famílias mais carenciadas – registava 395 inscritos para os seguintes programas: Habitação Social; Apoio à Recuperação de Imóveis Degradados; Apoio ao Arrendamento através do Programa de Apoio aos Desempregados.

O Instituto de Emprego da Madeira teve 1978 inscritos ao longo de 2018. "Entre 2016 e 2018, participaram em programas de emprego 160 cidadãos, registando-se 165 colocações realizadas pelo IHM", dizendo a SER que "2000 pessoas encontraram alternativas de emprego, emprego próprio ou tornaram-se empreendedores".

Na área da Segurança Social, foram concedidos em 2018 "apoios sociais a 1687 indivíduos regressados da Venezuela, que correspondem a 616 agregados familiares". No que concerne às pensões, existiam, em Novembro de 2018, 340 pedidos. Também o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior realizou 550 atendimentos a regressados da Venezuela (entre Abril de 2017 e Dezembro de 2018), tendo sido instruídos 57 processos de equivalências.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de Janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos. A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.