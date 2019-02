Violência doméstica: já são dez as mulheres mortas desde o início do ano

Sobe para dez o número de vítimas mortais de violência doméstica ou de género desde o princípio do ano. Desta vez, aconteceu na Golegã, no distrito de Santarém. Um homem matou a ex-mulher.

O alerta soou oito minutos antes da meia-noite de domingo. Segundo fonte da GNR de Santarém, não é claro qual a arma do crime. Certo é que ocorreu no parque de estacionamento junto da discoteca São Martinho, na Golegã.

A Polícia Judiciária esclarece que o suspeito, o ex-companheiro, de 65 anos, já foi detido.​ O crime ocorreu "no seguimento de um conjunto de ameaças que vinha fazendo". Já havia, de resto, registo de violência doméstica.

De acordo com fonte do CDOS de Santarém, quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher de 54 anos “estava em paragem cardiorrespiratória”. Ainda foram “efectuadas manobras de reanimação”, mas sem qualquer resultado.

Entre o início de 2004 e o final de 2018, o Observatório das Mulheres Assassinadas, dinamizado pela UMAR — União de Mulheres Alternativa e Resposta, recolheu notícias sobre a morte de 503 mulheres em contextos de violência doméstica ou de género.

Fazendo uma conta simples, obtém-se uma média anual de 35. Os números, porém, variam muito de ano para ano. Em 2018 houve notícia de 28 mulheres mortas.

Esta forma de contagem peca por defeito. Nem todas as mortes são objecto de notícia. E nem todas as facetas da violência doméstica ou de género são alvo de notícia.

“Os estudos que fizemos mostram que há muitas mulheres que se suicidam após terem sido sujeitas a longos períodos de violência. Não conseguem aguentar e há um momento em que se suicidam”, explicou em Janeiro ao PÚBLICO Manuel Lisboa, director do Observatório Nacional de Violência e Género da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Aos homicídios e suicídios aquele especialista acrescenta ainda “os processos de morte lenta, com as mulheres vítimas de violência a aparecerem com doenças psicossomáticas, depressões e todo um processo de degradação da saúde física e mental que tem, às vezes, desfechos muito dramáticos.” Sequelas que nem todos os tribunais valorizam, como se viu num polémico caso de Viseu.

É no Verão, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, que tendem a surgir mais casos. Sempre que é questionada sobre este facto, a responsável pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, Elisabete Brasil, menciona o aumento de tempo livre, o prolongamento do contacto directo, a agudização dos conflitos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, é Inverno. E alguns especialistas, como Sofia Neves, investigadora do CIEG, ISCSP/UL, docente do Instituto Universitário da Maia e presidente da Associação Plano i, alertam para estudos que remeterem para uma associação entre mortes e cobertura noticiosa desajustada, isto é, para um eventual efeito mimético. Esse efeito nota-se quando há enfoque nas falhas da justiça, na impunidade. O reverso parece ocorrer quando se realça a prevenção, a protecção.

Um estudo publicado em Novembro pela Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), feito com base na análise a 432 peças transmitidas na RTP 1, RTP 2, SIC e TVI entre 2013 e 2015, sublinha que há “pouco investimento na problematização deste fenómeno social” e escasso “rigor informativo”, o que propaga “estereótipos das relações de género na intimidade”.

Quase metade das notícias (41,7%) apresenta “motivos”. Dois terços remetem para o “fim de uma relação” e ou para a existência de “um relacionamento conflituoso”. Ainda que em menor percentagem, ainda há jornalistas que evocam uma suposta “natureza passional”.