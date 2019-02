PSD vai votar a favor da moção de censura do CDS

O vice-presidente do PSD David Justino declarou que “muito provavelmente” a bancada social-democrata “vai votar a favor” da moção de censura do CDS. “No fundo nós continuamos contra esta política do Governo. Não faz sentido estarmos a fazer oposição ao Governo e não secundar a moção do CDS só por ser do CDS. Muito provavelmente a posição que vamos tomar, se nada tomar, é votar a favor”, afirmou o dirigente em declarações, esta manhã” à Rádio Renascença.

Mesmo com o apoio do PSD, a moção de censura ao Governo proposta por Assunção Cristas será chumbada já que PS, PCP, BE e PEV já anunciaram o voto contra na passada sexta-feira.