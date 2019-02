Costa perde popularidade, Rio tem ligeira recuperação

António Costa mantém-se como o líder partidário mais popular entre os quatro que são avaliados, mas com o valor mais baixo (9,4%) desde há um ano, de acordo com a sondagem da Aximage deste mês realizada para o Correio da Manhã/Jornal de Negócios. Por contraste, é o líder do PSD, Rui Rio, quem recupera um pouco (de 6,4% para 7,7%) este mês face a Janeiro.

Nesta avaliação é visível a queda de popularidade do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, registada em dois pontos percentuais para 7,6%, assim como a descida ainda que mais ligeira da coordenadora do BE, Catarina Martins. A líder do CDS-PP recupera algumas décimas percentuais (para 8,1%).

A mesma tendência verifica-se relativamente à confiança para primeiro-ministro: António Costa desce para o seu nível mais baixo (52,7%), embora mantendo-se à frente de Rui Rio que evolui positivamente e tem o seu melhor resultado (31,4%). De acordo com os números revelados pelo Correio da Manhã/Jornal de Negócios, o retrato sobre a intenção de voto nos partidos é semelhante: o PS continua à frente separado por 12 pontos percentuais do PSD, embora este último tivesse registado uma subida de três décimas percentuais (24,4%).

Nesta sondagem é ainda notória a quebra de popularidade do Presidente da República no último ano. Marcelo Rebelo de Sousa perdeu quase quatro pontos percentuais ao longo dos últimos 12 meses, obtendo uma avaliação de 14,5%.

A sondagem foi realizada por entrevista telefónica entre os dias 5 e 10 deste mês.