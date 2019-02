Aqui estão todas as cidades do mundo onde os estudantes vão fazer greve pelo clima

A onda de greves pelo clima que começou com uma só adolescente tornou-se global. Foram já milhares os estudantes que faltaram às aulas para se manifestarem pelo clima na Alemanha, Bélgica, Suíça, Austrália e, mais recentemente, Inglaterra. E a 15 de Março, uma sexta-feira, espera-se que a primeira greve global mova milhões.

É isso que se antevê olhando para o mapa que reúne os protestos esperados em todo o mundo. No Google Maps, os responsáveis pela conta de Twitter @DormouseRoared sinalizaram todas as cidades onde estão previstas marchas e concentrações organizadas por alunos. E uma visão geral do mapa mundo mostra o que o movimento #SchoolStrike4Climate quer ser: uma onda impossível de ignorar.

O movimento que começou na Suécia com Greta Thunberg ​— a activista sueca de 16 anos que todas as sextas-feiras falta às aulas para exigir aos governantes medidas urgentes que combatam as alterações climáticas — alastrou-se pela Europa e Austrália e, no próximo mês, deverá chegar a todos os continentes.

Portugal não fica de fora. Estudantes de escolas e universidades em Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora organizaram-se nas redes sociais para, pela primeira vez, perguntarem: "Para quê ir às aulas se não há futuro?". Têm, até, um manifesto onde exigem ao "governo que faça da resolução da crise climática a sua prioridade, cumprindo com seriedade o Acordo de Paris e as metas ambientais estabelecidas pela União Europeia".