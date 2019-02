Europeus condenam Maduro por impedir entrada de eurodeputados

O presidente do Parlamento Europeu pediu nesta segunda-feira aos governos da União Europeia para agirem “em conformidade” depois de um grupo de cinco eurodeputados, que iam visitar o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, terem sido impedidos de entrar no país. Antonio Tajani, citado pelo diário espanhol El País, considerou a expulsão da delegação do PPE, o maior grupo político do Parlamento Europeu, uma “nova atrocidade” e “mais uma prova” de que Nicólas Maduro “é um ditador”.

“O regime de Maduro impede os eurodeputados de fazerem o seu trabalho. Mais uma prova de que é um ditador”, escreveu o representante europeu numa publicação no Twitter.

O bloqueio já foi condenado por vários Estados-membros. À chegada a um conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros, o chefe da diplomacia espanhola, Josep Borrell, disse que Madrid "naturalmente" desejava que os parlamentares tivessem podido entra no país. "Condenamos a atitude do Governo da Venezuela, do senhor Maduro", disse, citado pelo El País.

“Contestamos fortemente as condições em que foram expulsos cinco eurodeputados, que estavam preocupados com o processo democrático na Venezuela”, afirmou, por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

Portugal também considera o incidente "lamentável e condenável".

“A Venezuela precisa é de gestos de abertura e não de medidas de hostilidade”, disse Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta segunda-feira em Bruxelas, considerando que os métodos "desajustados e injustos" com que foi acolhida a deslocação dos eurodeputados são "próprios de quem não preza as instituições democráticas”.

Rangel fala em "arbitrariedade" e "crueldade"

Ao PÚBLICO, o eurodeputado português Paulo Rangel fala numa “atitude inqualificável por parte do regime não legítimo de Maduro”.

“Este é um retrato da arbitrariedade e, diria até, de crueldade do regime opressor de Maduro”, sublinha. Rangel explica que o objectivo da deslocação era “estar com Guaidó, dialogar com todos os partidos, diplomatas e ONGs que estão centradas na questão humanitária ou na liberdade política”.

Rangel, que volta a ser cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias de Maio, tencionava integrar a comitiva de eurodeputados do PPE à Venezuela mas acabou por não concretizar a viagem ao perder o voo de Madrid para Caracas.

O grupo voltará a tentar entrar na Venezuela no próximo sábado, dia 23, quando se espera que chegue também ajuda humanitária ao país. Ao PÚBLICO, Rangel afirma que está a estudar a possibilidade de integrar a comitiva, mas que, por razões de agenda, o mais provável é que não consiga voar para Caracas no fim-de-semana.

UE não abandona grupo de contacto

González Pons, eurodeputado espanhol e um dos parlamentares a quem Caracas recusou entrada, ao regressar a Madrid nesta segunda-feira apelou à União Europeia que abandone o grupo de contacto formado por Bruxelas — que tem como objectivo fomentar o diálogo político e discutir a crise na Venezuela — e instou ainda os Estados-membros a retirarem as credenciais a todos os embaixadores venezuelanos. “Esta foi a experiência mais desagradável e triste da minha vida”, classificou Pons citado pelo El País.

A mesma sugestão de retirada de credenciais e de cancelamento da participação no grupo de contacto foi feita por Manfred Weber, presidente do PPE. “Nicolás Maduro mostrou novamente que não é um democrata nem o líder legítimo da Venezuela”, disse, citado pela agência Lusa, acusando ainda o regime de Caracas de ter “medo que os observadores estrangeiros vejam o que se passa no terreno”.

No entanto, Federica Mogherini, Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, já anunciou que Bruxelas não vai abandonar o grupo de contacto.