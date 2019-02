Eurodeputados que iam visitar Juan Guaidó expulsos da Venezuela

As autoridades venezuelanas impediram a entrada ao grupo de seis eurodeputados que chegaram durante a tarde ao país a convite da Assembleia Nacional para visitar Juan Guaidó, presidente interino reconhecido internacionalmente.

De acordo com o tweet do eurodeputado espanhol González Pons, as autoridades venezuelanas confiscaram todos os passaportes e expulsaram-nos do país: “Estão a tratar-nos muito mal e a única explicação que nos dão é que Maduro não nos quer aqui”.

Num vídeo, que circula na mesma rede social, publicado pela conta de Lilian Tintori, mulher de Leopoldo Lopez, líder da oposição actualmente preso, o eurodeputado repete a história: “Não nos comunicaram a razão da expulsão nem temos nenhum documento que justifique porque nos estão a expulsar do país”. “Não deixaram entrar convidados de um órgão constitucional venezuelano. Somos a primeira delegação internacional que ia visitar o presidente interino, Juan Guaidó”, completou. No vídeo vêem-se ainda Esther de Lange e José Ignacio Salafranca, também eles eurodeputados.

Ao El Mundo, González Pons confirmou, por telefone, que o grupo irá voltar para a Europa no mesmo avião da Iberia em que chegaram.

A visita da delegação do PPE, o maior grupo político do Parlamento Europeu, tinha duração prevista até terça-feira, com encontros confirmados com todos os grupos parlamentares com representação na Assembleia Nacional (parlamento venezuelano) e com o presidente do órgão legislativo e autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó. O objectivo da visita era, entre outras coisas, avaliar a situação política e humanitária naquele país.

Apesar disso, e de acordo com o El Mundo, a expulsão dos eurodeputados era tida como certa nos círculos diplomáticos. Os grupo teria conhecimento dessa possibilidade, de acordo com um tweet anterior de Pons: "Acabámos de aterrar na Venezuela. Durante a escala em Santo Domingo [República Dominicana], tanto a embaixadora da UE como a de Espanha nos avisaram que íamos ser expulsos ou retidos."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paulo Rangel, eurodeputado europeu, devia estar na comitiva da visita, mas devido à congestão de tráfego aéreo em Madrid, perdeu o voo que o levaria a Caracas.

Foi a 31 de Janeiro que o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como Presidente interino legítimo da Venezuela, à semelhança da maioria dos países da UE, e na sequência da posição assumida pelos Estados Unidos.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de Janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.