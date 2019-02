"Brexit" e anti-semitismo levam sete deputados a sair do Labour

Sete deputados trabalhistas anunciaram na manhã desta segunda-feira a sua saída do partido, dizendo que estão em desacordo sobre o modo como o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, tem reagido ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia e queixando-se também do anti-semitismo que se tornou “institucionalizado” no Labour britânico.

Os deputados não estão a lançar um novo partido, mas vão juntar-se no Parlamento como um grupo próprio, chamado Independente. Admitem vir a tornar-se um partido no futuro, e deixaram claro que não vão juntar-se a qualquer um que já exista — havia já quem pusesse uma hipótese de colaboração com o Partido Liberal Democrata.

Trata-se de Chuka Umunna (que foi ministro sombra da Economia), Luciana Berger (ex-ministra sombra da Saúde Mental), Chris Leslie (antigo ministro sombra das Finanças), Angela Smith, Mike Gapes (antigo líder do comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros), Gavin Shuker (antigo ministro sombra do desenvolvimento internacional) e Ann Coffey. Estas saídas reduzem o grupo parlamentar trabalhista na Câmara dos Comuns de 256 para 249.

Cada um explicou as suas razões, mas o tema comum era o modo como a liderança está a lidar com o "Brexit" e o anti-semitismo. Luciana Berger resumiu: “todos representamos partes diferentes do país, diferentes backgrounds, somos de gerações diferentes, mas partilhamos os mesmos valores”.

Chris Leslie disse que o partido estava refém da extrema-esquerda, enquanto Mike Gapes confessou que o deixa “doente” que o partido “seja visto por muitos como um partido racista e anti-semita”. Além disso, está a tornar-se “cada vez mais claro que figuras importantes na liderança do Labour de Corbyn não querem parar o ‘Brexit’”.

O líder do partido reagiu com uma declaração em que se diz “desiludido” com as saídas, argumentando que as políticas que apresentou na campanha “inspiraram milhões e deram-nos a maior subida de resultado desde 1945”, um programa que “convenceu as pessoas” com medidas “para muitos, não para poucos”, de “redistribuição de riqueza e poder, trazendo de volta recursos vitais para o sector público, investimento em cada região e gestão das alterações climáticas”.

Outras vozes já criticaram a saída destes deputados. O trabalhista Jonathan Ashworth escreveu no Twitter: “Fiquem como independentes [no Parlamento], votem como independentes, disputem eleições como independentes e depois ajudem, de modo independente, os tories a manter-se no poder.”