No Ponto: merendeiras, Golegã

Na Golegã, chamam merendeira a um doce tradicional que o povo fazia por altura do Dia de Todos-os-Santos. Era uma grande festa, que intercalava períodos de trabalho no campo. O ciclo do trabalho agrícola, noutros tempos, marcava não só o calendário das colheitas, mas sobretudo a vida e a cultura das pessoas. Por isso, preparar estes doces com o pouco que tinham era uma das poucas coisas que as mulheres podiam fazer para haver alguma alegria e leveza nos intervalos dos períodos árduos de labuta.

As merendeiras levam abóbora, farinha, azeite (no passado, azeite novo), especiarias e açúcar. O Rancho Folclórico da Golegã, que alberga um Museu Rural, preserva os objectos e as memórias do povo que trabalhou o campo, e é aqui que se preserva também a história das merendeiras. Recomendo uma visita. Para comer o doce, encontramo-lo durante todo o ano no Café Central, na Golegã. Agora já sabe onde provar mais uma especialidade doceira bem portuguesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fotogaleria

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.