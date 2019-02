Chineses da HNA reforçam posição na TAP para 9%

O grupo chinês HNA voltou a reforçar a sua posição como accionista da TAP, através da Atlantic Gateway – que congrega também as participações de Humberto Pedrosa e de David Neeleman. Neste momento, e com a oficialização do reforço efectuada neste mês de Fevereiro, a HNA é já dona de 20% deste consórcio, o que lhe dá uma participação indirecta de 9% na transportadora aérea portuguesa, ficando os outros 80% da Atlantic Gateway divididos ao meio entre Humberto Pedrosa e David Neeleman.

Até aqui, a HNA detinha 12% da Atlantic Gateway, depois de um outro reforço efectuado há pouco mais de um ano, em Janeiro de 2018.

De acordo com Humberto Pedrosa, “estava previsto desde o início” da entrada da HNA no capital da Atlantic Gateway que o grupo chinês “iria ficar com 20% da participação para assim poder consolidar nas suas contas”. Assim, explicou o empresário português ao PÚBLICO, “esta era a última fatia que faltava concretizar contratualmente”.

O ciclo que agora se fecha, com a diminuição das participações de Pedrosa e Neeleman, teve início de Julho de 2017, data em que a HNA formalizou a compra da primeira fatia do consórcio que detém 45% do capital da TAP na sequência da privatização feita pelo anterior executivo PSD/CDS e alterada pelo actual Governo PS (que garantiu 50% nas mãos do Estado, com os outros 5% a serem detidos por alguns trabalhadores na sequência da OPV).

Poucos dias antes, os dois sócios tinham aumentado o capital da Atlantic Gateway de um milhão para 1,2 milhões de euros, iniciando depois um processo faseado de venda de capital para a HNA.

HNA reduz no Deutsche Bank

Mesmo representando um negócio de pequena escala para o tamanho grupo chinês, este reforço surge numa altura em que a HNA está a seguir uma estratégia de venda de activos para reduzir o seu endividamento.

Este domingo, o Financial Times noticiou que o grupo tinha voltado a descer a sua posição no Deutsche Bank, uma das mais emblemáticas, para 6,3%, depois de ter detido perto de 10%.

Após uma vaga de aquisições no estrangeiro contabilizada em cerca de 40 mil milhões de dólares, com forte recurso a empréstimos bancários, a HNA tem tentado ao longo do último ano evitar que as dívidas de cerca de 100 mil milhões de dólares que acumulou, conforme contabilizou o FT este domingo, não esmaguem o grupo.

Apesar de se ter transformado num conglomerado com vários negócios, foi no sector da aviação que a empresa nasceu em 1993, na ilha de Hainan (a região era uma zona económica especial).

Dona de transportadoras aéreas como a Hainan e a Beijing Capital Airlines, além de outros interesses no turismo, a HNA é também accionista da Azul, transportadora aérea brasileira criada por Neeleman e de onde veio o actual presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves.

O representante da HNA no conselho de administração da TAP, Neng Li, é também administrador da Azul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mesmo antes de ser accionista da transportadora aérea brasileira, a HNA emprestou o equivalente a 120 milhões de euros à Azul, dos quais 90 milhões foram usados para comprar obrigações da TAP (outros 30 milhões foram aplicados pelo Estado português, via Parpública).

Essas mesmas obrigações, convertíveis em acções, podem assegurar no futuro à Azul uma participação de 6% no capital da transportadora aérea portuguesa, equivalente a 41,2% dos direitos económicos (como os dividendos). Para já, a maioria dos direitos económicos está nas mãos da Atlantic Gateway, cabendo depois uma parte ao Estado e aos trabalhadores.

Entretanto, espera-se o regresso das ligações directas entre a China e Portugal. A nova rota Lisboa-Pequim, operada pela Beijing Capital Airlines, vai implicar uma escala em Xian. Isto depois da suspensão, em Outubro do ano passado, da rota entre as duas capitais – e que no caso de China seguia ainda até Hangzhou –, justificada pela falta de rentabilidade.