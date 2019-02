Roma eficaz derrota Bolonha e deixa FC Porto de sobreaviso

A Roma, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, conseguiu nesta segunda-feira um triunfo difícil, por 2-1, sobre o Bolonha, antepenúltimo classificado da Liga italiana de futebol. Os romanos foram especialmente eficazes, já que só fizeram dois remates à baliza, beneficiando por outro lado do ataque perdulário dos bolonheses.

O sérvio Aleksandar Kolarov fez o 1-0, aos 55 minutos, e, aos 73', o argentino Federico Fazio ampliou o marcador, a passe de Daniele de Rossi. O Bolonha ainda reduziu, aos 84', através de um golo assinado por Nicola Sansone.

Com este resultado, a Roma reforça o quinto lugar, com 41 pontos, a um ponto apenas do Milan e do regresso à Liga dos Campeões.

Esta época, os "lobos" são os adversários do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Venceram por 2-1 em Itália e viajam até à Invicta para disputarem a segunda mão da eliminatória, no estádio do Dragão, no dia 6 de Março.

Borussia em queda

Já na Alemanha, o Borussia Dortmund prosseguiu a sua crise de resultados, com um empate sem golos no campo do Nuremberga, "lanterna vermelha" do campeonato germânico, e já tem o Bayern Munique a apenas três pontos.

Cinco dias depois da pesada derrota em Wembley com o Tottenham, 3-0, para a Liga dos Campeões, os ainda líderes do campeonato alemão de futebol somaram novo jogo sem vencer, este especialmente preocupante por ser com uma equipa manifestamente mais fraca.

Os pupilos de Lucien Favre, que deu um lugar no "onze" ao internacional português Raphael Guerreiro, já não ganham há cinco jogos, dos quais três para o campeonato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sem Marco Reus, que continua lesionado, o meio-campo do Borussia parece desarticulado. Apenas Mario Gotze, com ocasiões aos 35 e 53 minutos, contrariou a tendência de jogo inofensivo da sua equipa.

Podia ter sido pior, já que o Nuremberga também teve ocasiões para se adiantar, nomeadamente por Behrens (28) e pelo português Matheus Pereira (45'+4').

Após 22 jornadas, o Borussia Dortmund tem 51 pontos, o Bayern 48, e o terceiro é o Borussia Moenchengladbach, com 43.