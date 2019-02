Nani sai do Sporting e ruma aos EUA

Nani vai deixar o Sporting para jogar pelo Orlando City, dos Estados Unidos, anunciaram os dois clubes. O extremo de 32 anos rescindiu com o Sporting para se transferir para o campeonato norte-americano.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting deu conta da “revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo celebrado” com o avançado, que era válido até Junho de 2020.

Nani, formado no clube, voltou ao Sporting em Julho de 2018, depois de uma passagem na época de 2014/15.

“Este é um dia entusiasmante para a nossa organização. O Nani confere tremenda experiência ao nosso plantel. Ele é um extremo dinâmico com qualidade técnica para transportar e cruzar a bola, com impacto no jogo e liderar o ataque”, afirmou o director para o futebol dos Orlando City Luiz Muzzi, citado pelo clube norte-americano.

De acordo com os Orlando City, Nani chegou a custo zero ao emblema norte-americano, pelo qual assinou um contrato válido por três temporadas.

"São 141 jogos, 33 golos, três troféus oficiais e uma certeza: foi um orgulho ver-te com as nossas cores. Alvalade é, sempre foi, e sempre será a tua casa. Obrigado e boa sorte, Nani", lê-se no Twitter oficial do Sporting.