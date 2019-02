Noite tranquila mantém Benfica na perseguição

O Benfica mantém a perseguição ao líder FC Porto (um ponto de desvantagem) e afastou-se do Sp. Braga (quatro pontos de avanço) com um triunfo no terreno do Desportivo das Aves, por 0-3, na partida que encerrou a 22.ª jornada da I Liga. O bom período que a equipa da Luz atravessa conheceu mais um capítulo – foi a décima vitória em 11 jogos sob o comando de Bruno Lage –, mesmo apesar de os “encarnados” terem jogado os últimos 30 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do jovem central Ferro.

O Benfica entrou muito forte na partida, a asfixiar o Aves, e na primeira situação de real perigo que criou, logo aos três minutos, colocou-se em vantagem no marcador. Com um grande passe, Samaris fez a bola sobrevoar a defesa do Aves e encontrar Seferovic. O suíço recebeu no peito e, com um toque subtil desviou a bola do guarda-redes. Foi o 14.º golo de Seferovic no campeonato, igualando o registo de Bas Dost (Sporting) e Dyego Sousa (Sp. Braga).

Contudo, a equipa de Bruno Lage pareceu ir perdendo gás, mas a tímida reacção do Aves foi cortada pela raiz com o segundo golo “encarnado”. A jogada começou na esquerda, Grimaldo passou para João Félix, que com um toque deixou a bola para Rafa – este tirou Jorge Fellipe do caminho e disparou para o segundo golo (36’).

A equipa de Augusto Inácio despediu-se da primeira parte com duas ameaças à baliza de Vlachodimos, mas nem Jorge Fellipe, de livre (39’), nem Rodrigo, com um remate potente e de muito longe (41’) conseguiram reduzir a diferença.

E o início do segundo tempo viria contrariar a reacção avense, com o terceiro golo do Benfica a ser assinado por Ferro: na sequência de um canto, Beunardeau saiu muito mal da baliza e a bola chegou ao jovem defesa, que a colocou por cima de toda a gente para mais um golo. Logo a seguir, Pizzi surgiu pela direita e teve nos pés o 0-4, mas o remate em jeito saiu alguns centímetros ao lado do alvo.

O único contratempo no plano do Benfica surgiu aos 64’, com a expulsão de Ferro. Derley, rápido a fugir à defesa “encarnada”, foi agarrado no ombro e derrubado. Hugo Miguel assinalou livre junto à área do Benfica e mostrou o cartão vermelho directo ao central.

Foi uma injecção de confiança para o Aves, que conseguiu criar perigo para a baliza de Vlachodimos num par de situações. Rodrigo, no livre a castigar a falta de Ferro, viu a bola desviar na barreira e depois ser defendida para canto pelo guarda-redes. E aos 69’ Mama Baldé apareceu a cabecear, na sequência de um canto, para Vlachodimos agarrar.