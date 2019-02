Nani: em Braga brilhou e em Braga insultou

A mais curta de três passagens de Nani pelo Sporting foi feita em Braga. Foi lá que levantou a Taça da Liga que agora leva na mala, a caminho do clima tropical da Florida, e foi também lá que levou demasiado longe o posto de capitão e se insurgiu contra José Peseiro, em pleno relvado.

Aos 32 anos, Nani trocou o Sporting pelo Orlando City, dos Estados Unidos – atravessa o Atlântico, tal como Fredy Montero –, mas, para descanso dos sportinguistas, vai continuar a ser "leão": garante que leva o clube no coração e, mais do que isso, continuará a representar um leão, símbolo comum entre Orlando City e Sporting.

Para trás fica uma braçadeira de capitão que, daqui em diante, será apertada em torno do braço de Bruno Fernandes, que tem sido o “abono de família” "leonino" em 2018/19. A liderança do experiente Nani passa, agora, para o jovem Bruno, que já liderou a equipa nos últimos quatro jogos.

O destino quis que o último jogo de Nani pelo Sporting fosse em Alvalade, frente ao Benfica. Não houve direito a despedida, até porque Nani saiu ao intervalo, lesionado, mas fica o simbolismo de um último jogo de má memória, com o 4-2 sofrido aos pés do grande rival.

Nani versus Peseiro

O grande destaque destes meses de Nani no Sporting é, claro, a Taça da Liga levantada pelo capitão, em Braga, depois da vitória frente ao FC Porto, no desempate por pontapés de penálti. Em matéria de dimensão pública, este momento é seguido de perto pelo desentendimento de Nani com Peseiro. Também no Minho, na quinta jornada da Liga, o técnico decidiu tirar Nani do jogo. O capitão não gostou de ser substituído e, apesar de o Sporting estar a perder 1-0, saiu em passo lento, antes de disparar alguns insultos ao treinador.

Peseiro não fez a coisa por menos. Começou por uma reprimenda pública, na qual disse que “Nani teve um comportamento inadequado e reprovável, que vai contra os princípios de responsabilidade, compromisso e união (…) espero que não repita”, mas foi mais longe: na jornada seguinte, frente ao Marítimo, Nani não foi a jogo.

Para o jogador, o castigo foi demasiado pesado. “Achei que foi um bocadinho exagerado (…) se calhar aí não foi tão bem gerido”, argumentou, ao Record.

Agora, nos Estados Unidos, Nani será colega de Oriol Rosell, ex-colega no Sporting, e, tal como na selecção nacional, de um João Moutinho. Não o médio de 32 anos, do Wolverhampton, mas o lateral de 21 anos, do Orlando City. Duas caras conhecidas para ajudar na integração ao futuro tropical de Nani.