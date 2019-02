Prémios dos argumentistas ignoraram os favoritos aos Óscares

A menos de uma semana da cerimónia dos Óscares, o sindicato dos argumentistas, que no domingo à noite entregou os seus prémios em Los Angeles e Nova Iorque, veio baralhar as expectativas.

Eighth Grade, escrito e dirigido por Bo Burnham, ganhou o prémio para Melhor Argumento Original, deixando para trás pesos-pesados como Roma, Vice, Green Book — Um Guia Para a Vida e Um Lugar Silencioso (A Quiet Place, no original).

Eighth Grade é protagonizado por Elsie Fischer, no papel de uma adolescente que tem de lidar com a ansiedade social. “Tudo isto pertence a Elsie Fischer que interpretou este argumento. Ninguém lhe ligaria se ela não o tivesse interpretado”, disse Burnham no seu discurso de aceitação do prémio, em Los Angeles.

No que toca ao outro grande prémio da noite, o de Melhor Argumento Adaptado, a escolha recaiu sobre Can You Ever Forgive Me?, escrito por Nicole Holofcener e Jeff Whitty a partir de um livro de Lee Israel (1939-2014). Entre os seus concorrentes estavam Blackkklansman —O Infiltrado, de Charlie Wachtel/David Rabinowitz e Kevin Willmott/Spike Lee, baseado numa obra de Ron Stallworth; Black Panther, de Ryan Coogler e Joe Robert Cole, tendo por referência o universo Marvel de Stan Lee e Jack Kirby; Se esta Rua Falasse, argumento de Barry Jenkins inspirado no romance homónimo de James Baldwin; e o muito aplaudido Assim Nasce uma Estrela, escrito por Eric Roth, Will Fetters e Bradley Cooper.

Neste último, um remake em que Cooper trabalha também como actor, realizador e produtor, os argumentistas partiram de duas adaptações anteriores: a de 1954, com a assinatura de Moss Hart, e a de 1976, da responsabilidade de John Gregory Dunne, Joan Didion e Frank Pierson, inspirada numa história de William Wellman e Robert Carson, lê-se no site do sindicato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adam McKay, que escreveu e dirigiu Vice, filme sobre Dick Cheney, vice-presidente durante os anos de governação de George W. Bush, recebeu o Prémio Paul Selvin, entregue todos os anos ao autor do “argumento que melhor reflecte o espírito da Constituição, dos direitos e liberdades civis”.

Nas categorias de televisão, The Marvelous Mrs. Maisel (Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Daniel Goldfarb, Jen Kirkman, Sheila Lawrence, Daniel Palladino e Amy Sherman Palladino) ganhou na Comédia e The Americans (Peter Ackerman, Hilary Bettis, Joshua Brand, Joel Fields, Sarah Nolen, Stephen Schiff, Justin Weinberger, Joe Weisberg e Tracey Scott Wilson) no Drama.

Os prémios deste sindicato são os últimos da época pré-Óscares e distinguem o que de melhor se escreveu para cinema e televisão nos últimos 12 meses. Os da Academia são entregues já no próximo domingo, 24 de Fevereiro.