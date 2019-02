Marcelo divulga hoje os nomes: Mariana Vieira da Silva sobe a ministra da Presidência

A secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva, de 40 anos, é a nova ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, lugar em que substitui Maria Manuel Leitão Marques, que sai do Governo para ser candidata do PS às eleições para o Parlamento Europeu que se realizam a 26 de Maio.

Tomando posse esta segunda-feira, estarão também Pedro Nuno Santos, de 41 anos, como ministro das Infra-estruturas e Habitação e Nelson Souza, de 64 anos, no lugar de ministro do Planeamento. Confirma-se assim a divisão do anterior Ministério do Planeamento e Infra-estruturas, até agora ocupado por Pedro Marques, que sai do Governo para encabeçar a lista do PS às europeias.

Duarte Cordeiro, de 40 anos, é o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, em substituição de Mariana Vieira da Silva, e acumulará também a secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, até agora garantida por Pedro Nuno Santos. Duarte Cordeiro era o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com a tutela dos pelouros da Higiene Urbana e das Estruturas de Proximidade.

No PS, Duarte Cordeiro foi líder da JS (2008-2010) e é presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), foi director da campanha de António Costa na recandidatura a líder em Maio de 2018 e do PS nas legislativas de 2015, tendo sido também director de campanha de Manuel Alegre nas presidenciais de 2011.

A divisão do Ministério do Planeamento e Infra-estruturas em dois traz a criação de novas secretarias de Estado. Assim, o ministro do Planeamento, Nelson Souza, terá como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, de 48 anos, foi desde 2009, presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Desaparece a secretaria de Estado do Desenvolvimento e Coesão até agora ocupada pelo novo ministro Nelson Souza.

Por sua vez, Pedro Nuno Santos, como ministro das Infra-estruturas e Habitação, terá três secretários de Estado. É criado o lugar de secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, ocupado por Alberto Souto, de 59 anos que era presidente da Fundiestamo e administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos e no passado esteve no Banco Europeu de Investimento, foi assistente na Faculdade de Direito de Lisboa e também presidiu à da Câmara de Aveiro entre 1998 e 2005.

A secretaria de Estado das Infra-estruturas, até agora nas mãos de Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins, será ocupada por Jorge Delgado, de 51 anos, que deixa a presidência do Metro do Porto. Para a tutela de Pedro Nuno Santos transita a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, de 45 anos, que deixa assim o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Já no Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva mantém os três secretários de Estado. Tiago Antunes, de 40 anos, com a Presidência do Conselho de Ministros, Luís Goes Pinheiro, de 39 anos, como secretário de Estado adjunto e da Modernização Administrativa e Rosa Monteiro, de 47 anos, com a Cidadania e a Igualdade.