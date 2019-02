Os seis segundos de bateria que “mudaram a música para sempre”

De certeza que já ouviste este solo de bateria. Em músicas de Salt-N-Pepa, David Bowie e Skrillex ou em milhares de outras possibilidades. São seis segundos de batidas pelo baterista G. C. Coleman, retirados da canção Amen, Brother, dos The Winstons, que revolucionaram o mundo. E o portal Great Big Story explica, neste vídeo, como é que o fenómeno aconteceu: Louis Flores, também conhecido como Breakbeat Lou, lançou o sample numa compilação — Ultimate Breaks and Beats, de 1986 — que captou a atenção de produtores da indústria. Desde então, já foi utilizado em mais de três mil músicas de diversos géneros — e "mudou a música para sempre", como escreve a plataforma de vídeos.