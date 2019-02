A “Lisboa que vai mudando”, pela mão de um urban sketcher

Tudo começou com uma conversa com o senhor José da mercearia no número 156. Henrique Vogado, contabilista a trabalhar na Rua de São José, em Lisboa, abriu assim os olhos para o mundo ao seu redor: os pequenos ofícios estavam a fechar; novas lojas, hotéis e apartamentos a tomar os seus lugares. Andando sempre “de caderno atrás”, Henrique decidiu então aproveitar a hora de almoço para dar uso aos marcadores e desenhar a ponte entre o passado e o presente. Desde Setembro de 2017 que o urban sketcher regista no seu blogue as mudanças que têm afectado as ruas que atravessa, projecto que baptizou de "Lisboa que vai mudando".

A mercearia do senhor José já fechou as portas. A leitaria A Minhota sofreu o mesmo destino. A frutaria da Rua de Santa Marta deu lugar a uma pizzaria. E a sapataria do senhor Caciano é hoje uma luggage storage. "É com tristeza que os donos falam que terão de se mudar", escrevia Henrique, a propósito da loja que serviu de génese ao projeto. "Todos me dizem que o negócio das mercearias é muito complicado no centro da cidade, a facturação não chega para pagar as rendas actuais e as pessoas preferem as grandes superfícies." Ao P3, Henrique acrescentou que muitos dos moradores têm deixado a rua e alguns já se "mudaram para a aldeia" — e, em simultâneo, aumenta a circulação de turistas. Num abrir e fechar de olhos as ruas despedem-se de caras que já conhecem há dezenas de anos, mas estas estarão sempre registadas no caderno de Henrique.